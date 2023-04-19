Renouveau de la cybersécurité avec une automatisation intelligente et adaptative de la sécurité à l'ère de l'IA

Cognizant et CrowdStrike ont conclu un partenariat pour redéfinir les opérations de cybersécurité professionnelle. Par l'amélioration de la plateforme Cognizant Neuro® Cybersecurity avec la plateforme CrowdStrike Falcon®, cette alliance propose la détection des menaces en temps réel, des opérations de sécurité cloud-natives et des services sourcés évolutifs. Avec un large panel de professionnels formés et certifiés, des architectures sécurité de référence, une bibliothèque de manuels d'automatisation et une expérience en matière de gestion de prestigieux clients communs, ce partenariat offre des services sourcés sur plateforme autour du SIEM de nouvelle génération, de l'EPP et de la sécurité par IA, le tout soutenu par un centre d'excellence international ainsi qu'une feuille de route commune pour l'innovation.