MarketScape for Value-Based Healthcare Analytics, 2025
Cognizant wird im IDC MarketScape U.S. Value-Based Healthcare Analytics Vendor Assessment 2025 als Leader eingestuft

Cognizant wurde für sein Angebot von durchgängigen, wertorientierten Analysen im Gesundheitswesen ausgezeichnet, die KI-Funktionen integrieren – insbesondere für die Skalierbarkeit der Plattform, den Einsatz von KI und Automatisierung, die Interoperabilität und bewährte Ergebnisse mit messbarem Mehrwert.

Bericht lesen
