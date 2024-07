Weitere Informationen Kommunikation, Medien & Technologie

Sechs Prognosen für die Zukunft

Nach einem turbulenten Jahr 2023, das durch wirtschaftliche Gegenwinde, Streiks und sich verändernde Kundennachfragen geprägt war, wird die Kommunikations- und Medienbranche voraussichtlich ein weiteres Jahr des Wandels erleben.

Unsere sechs Prognosen für 2024:

1. Der Finanzierungswinter lässt nach, und strategische Deals beginnen zu entstehen

Viele Kommunikations- und Medienunternehmen haben durch die Nutzung niedriger Zinssätze zur Finanzierung von 5G- und Glasfaser-Rollouts Schulden angehäuft. Sie stehen vor einer Schuldenwand, die möglicherweise eine Refinanzierung zu den heutigen Zinssätzen erfordert – den höchsten seit der Finanzkrise 2008.

Während der geplante Plan der US-Notenbank für mehrere Zinssenkungen in diesem Jahr zu einer Zunahme strategischer Deals bis Ende 2024 und Anfang 2025 führen könnte, investieren Private-Equity-, Staatsfonds und große Technologieunternehmen in oder kaufen kleinere Unternehmen auf, die Schwierigkeiten haben, Finanzierung zu sichern.



Wir erwarten auch Co-Investment-Partnerschaften und Deals mit Hyperscalern und globalen Systemintegratoren (GSIs), um alte Netzwerke besser zu monetarisieren und sogar neue Netzwerkbereitstellungen zu teilen, um Kapitalausgaben zu verwalten. GSIs und Hyperscaler werden voraussichtlich eine Welle der "Softwarisierung" von Netzwerken einleiten, um eine effiziente, optimale Servicebereitstellung und -verwaltung zu ermöglichen.



2. Unternehmensweite Anwendungen der generativen KI bewegen sich von der Theorie zur Praxis

Produktionsanwendungsfälle für generative KI werden von der Theorie zur Praxis übergehen. In den Bereichen Kommunikation, Medien und Technologie erwarten wir die Mainstream-Nutzung von Unternehmensanwendungsfällen für interne Anwendungen und Experimente mit kundenseitigen externen Anwendungsfällen.

Fokus auf drei Ziele: Kostenoptimierung, Effizienz und Zuverlässigkeit. Kommunikations- und Medienunternehmen werden 2024 voraussichtlich KI einsetzen, um die Netzwerkleistung zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Servicequalität zu verbessern. Unternehmen könnten auch KI für die Echtzeit-Erkennung und Reaktion auf Netzwerkprobleme einsetzen, was den Bedarf an manuellen Eingriffen reduziert und zur Einführung von Hochbandbreiten- und Niedriglatenzanwendungen und -diensten führt. Ein weiteres Fokusgebiet wird die Verbesserung der Benutzererfahrung sein, wobei KI granulare Einblicke in die Netzwerkqualität und das Nutzererlebnis bietet. Schließlich erwarten wir erhebliche Verbesserungen der Arbeitseffizienz durch intelligente Einblicke und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben.

3. Mainstream-tauglich: NaaS, 5G-Standalone-Bereitstellungen und nicht-terrestrische Netzwerke

Kommunikationsdienstleister (CSPs) werden voraussichtlich den Wert hoch gepriesener 5G-Anwendungsfälle wie Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, Fernchirurgie und VR-basierte immersive Metaverse-Netzwerke realisieren. Der vielversprechendste Anwendungsfall für CSPs bleibt die Aufrüstung von Wi-Fi – von Breitband zu festem drahtlosem Zugang und privatem 5G. 5G-Anwendungsfälle und betriebliche Automatisierung hängen von der Fähigkeit der CSPs ab, cloud-native Netzwerkplattformen mit End-to-End-Programmierung zu schaffen.

Mit dem Wechsel des Fokus der Kommunikationsbranche von kreativen Anwendungsfällen zu Effizienz und Optimierung erwarten wir die Mainstream-Nutzung von Network-as-a-Service (NaaS) mit unbeaufsichtigtem, geschlossenem Lernen und absichtsbasierter Architektur durch Automatisierung und Optimierung der Erstellung, Orchestrierung und Verwaltung cloud-nativer Netzwerkkomponenten. NaaS ermöglicht CSPs die Bereitstellung granularer Konnektivitätsmöglichkeiten – von Standort-, Bandbreiten- und Abrechnungsperspektiven. 2024 erwarten wir strategische Partnerschaften mit Dienstleistern zur Identifizierung neuer Anwendungsfälle und Definition neuer APIs. Die Einführung der GSMA Open Gateway Initiative und die Präsentation von API-basierten Anwendungsfällen im letzten Jahr weisen auf die Zukunft der Monetarisierung hin.

5G-Standalone-Netzwerke (SA) gewinnen an Schwung und weiten sich aus, mit 121 Betreibern in 55 Ländern, die ab Oktober 2023 in öffentliche 5G-SA-Netzwerke investieren. Um das Wertversprechen von 5G – hohe Datenraten und geringe Latenz – zu erfüllen, müssen CSPs die SA-Bereitstellungen 2024 noch schneller vorantreiben. Darüber hinaus machen nicht-terrestrische Netzwerke (NTN) mit neu entwickelten Technologien wie Low-Earth-Orbit-Satellitenkonstellationen Fortschritte. In diesem Jahr werden hybride Netzwerke entstehen, bei denen NTN-Technologie drahtloses Breitband in Gebiete ausdehnt, die für traditionelle terrestrische Netzwerke unzugänglich sind.

4. Nachhaltigkeit des Netzwerks wird zu einem Mandat der Führungsebene

Das Engagement für Netto-Null wird in vielen Vorstandsetagen von großer Bedeutung sein. 5G verbraucht weniger Energie pro Bit Daten als 4G, aber das massive Datenvolumen bedeutet, dass der Energieverbrauch von 5G deutlich höher ist. Telekommunikationsunternehmen stehen vor sozialen, regulatorischen, markenbezogenen und kostenbezogenen Druck, den Energieverbrauch zu optimieren.

Wir erwarten, dass Telekommunikationsunternehmen Ideen aus anderen Branchen wie der Stromverteilung und der Öl- und Gasindustrie übernehmen, um Best Practices für die Netzwerknachhaltigkeit zu entwickeln. Telekommunikationsunternehmen müssen wahrscheinlich ihre Funknetzplanung und -optimierung überdenken, luft- und flüssigkeitsgekühlte Edge-Kapazitäten einsetzen und sogar Netzbetriebszentralen ausbauen, um die Netzwerknachhaltigkeit voranzutreiben.



5. M&A-Deals werden in den Bereichen Medien, Rundfunk und digitale Veröffentlichung voraussichtlich wieder anziehen

Die Medien-, Rundfunk- und digitale Verlagsbranche steht kurz vor einem Wandel. Da Streaming-Plattformen wie Netflix, Hulu und Disney+ ein Wachstumsplateau erreichen, reagieren diese Unternehmen auf Branchenveränderungen, indem sie ihre Inhalte konsolidieren und verbessern.

Im vergangenen April kombinierte Warner Bros. Discovery HBO Max und Discovery+ zu einem einheitlichen Dienst namens Max. Im Dezember führte Disney eine Beta-Version einer einzigen Anwendungserfahrung ein, die Disney+ und Hulu integriert. Medienberichte deuten darauf hin, dass Warner Bros. Discovery und Paramount Global über eine mögliche Fusion diskutieren. Der Trend unterstreicht die laufenden Bemühungen der Unternehmen, ihre Marktposition zu stärken und Wettbewerbshürden zu erhöhen. Zusätzlich haben steigende Programmierkosten die meisten Streaming-Anbieter gezwungen, ihre Abonnementpreise zu erhöhen. Um preisbewusste "Cord-Cutter" zu halten, nehmen Anbieter wie Disney+, Netflix, Max und Amazon Prime eine Seite aus dem Hulu-Lehrbuch und führen werbefinanziertes Streaming ein, was im Wesentlichen die Ökonomie des Kabelfernsehens ist!

Das Fazit ist, dass nach einer relativen Pause im Jahr 2023 das Interesse an M&A im Jahr 2024 voraussichtlich wieder zunehmen wird. Da die Streaming-Kosten die Einnahmen übersteigen und die Inhaltsbudgets weiter sinken, werden große Streamer wie Netflix und Amazon Prime sowie große Tech-Riesen anfällige traditionelle Medienunternehmen ins Visier nehmen – nach Amazons Übernahme von MGM.

6. KI-gestützte Unterhaltung entwickelt sich weiter – und Regulierungsbehörden werden aufmerksam

KI revolutioniert die Live-Unterhaltung, von Konzerten und Festivals bis hin zu Sportveranstaltungen, indem sie das Nutzererlebnis durch fortschrittliche Technologien verbessert. In adaptiven Spielen verändert KI dynamisch die Spielumgebungen, erzeugt lebendige, hochauflösende Texturen und komplexe 3D-Modelle für ein immersiveres Erlebnis. In Musik und Film kann KI personalisierte Inhalte erstellen, indem sie Kompositionen und Handlungsstränge generiert, die auf die Vorlieben des Publikums abgestimmt sind. Für AR/VR-Inhalte kann KI basierend auf der Analyse von Benutzerdaten personalisierte Empfehlungen liefern.

Die Integration von KI bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Sie stellt erhebliche Probleme dar, wie die mögliche Ersetzung menschlicher kreativer Rollen, Unklarheiten über den Inhaltseigentum aufgrund der Rolle der KI bei der Erstellung und Urheberrechtsbedenken in Bezug auf die für das KI-Training verwendeten Daten. Darüber hinaus entstehen Datenschutzbedenken durch die umfangreiche Sammlung und Analyse von Verhaltensmetadaten, die zu invasivem Benutzerprofiling und Missbrauch persönlicher Daten führen könnten.

Da die Präsenz von KI im Jahr 2024 zunimmt, erwarten wir eine Zunahme von legislativen und regulatorischen Maßnahmen, um diese ethischen, rechtlichen und datenschutzrechtlichen Bedenken anzugehen und die zukünftige Landschaft der KI in der Unterhaltung zu gestalten.

Dieser Artikel wurde auch in The Fast Mode veröffentlicht.