Cognizant Schweiz

Brigitte Roy

Strategic Partnership Manager (4,5 Jahren bei Cognizant)

Was fasziniert Sie an Ihrem Job?

Ich bin im Zentrum der Unternehmensinnovation und habe das große Privileg, mit sehr erfahrenen Menschen zusammenzuarbeiten. Mich begeistert die Tatsache, dass ich mit ausgeprägtem Verständnis für das Business unserer Kund:innen unterschiedliche Branchen und Technologien zusammenbringen und so die beste Lösung entwickeln kann. Das motiviert mich noch genauso wie zu Studienzeiten.

Was gefällt Ihnen an Cognizant als Arbeitgeber?

Als globales Unternehmen bietet Cognizant viele Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln und unterschiedliche Kulturen kennenzulernen. Cognizant arbeitet mit sehr renommierten Unternehmen und ich lerne jeden Tag dazu, kann mich innerhalb des Unternehmens, der Branchen und der neuesten Technologien weiterentwickeln. Außerdem arbeite ich in einem sehr menschlichen und unterstützenden Arbeitsumfeld.

Was war bisher Ihr spannendstes Projekt bei Cognizant?

Gute Frage! Ich würde sagen, Veränderungen innerhalb eines Teams voranzutreiben. Diese Aufgabe vereint alles, was mir Spaß macht und was mir am Herzen liegt. Und sie hat ein ganz klares Ziel: als Einzelperson und als Unternehmen erfolgreicher zu sein und mehr für unsere Kunden zu erreichen.