Diversität & Inklusion

Verbündete in der Führungsebene zu haben, kann eine Reihe von Verhaltensweisen umfassen. Der Aufbau von Beziehungen, die Weiterbildung, das Selbstbewusstsein, das aktive Zuhören gehören genau so dazu, wie sich zu Wort zu melden und für die eigenen Überzeugungen einzustehen. Lesen Sie mehr darüber, was wir aus unserer Umfrage unter mehr als 3.000 Mitwirkenden der Generation Y und der Generation Z in den USA gelernt haben.