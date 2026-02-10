Cognizant classée dans le Top 2 des leaders du classement Nelson Hall NEAT sur l'IA générative et l'automatisation des processus dans le secteur bancaire

« Les services de Cognizant pour l'IA générative et l'automatisation dans le secteur bancaire permettent aux clients de transformer leurs opérations par l'ingénierie des applications, des IA personnalisées par domaine, des solutions IA pour les paiements et des solutions de gestion des données », selon Andy Efstathiou, Program Director for Banking chez NelsonHall. « Son portfolio d'outils et accélérateurs encouragent les banques à transformer plus rapidement les environnements existants, intégrer les solutions partenaires et valider les données destinées aux applications d'IA générative. »