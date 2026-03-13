ISG Provider Lens™ Application Quality Assurance Services 2025 — APAC, Europe, and U.S.

Citation de l'analyste :

États-Unis

« Cognizant transforme les services ADM aux États-Unis avec un paradigme centré sur l'IA qui intègre l'intelligence générative et l'ingénierie autonome afin de purger la dette technique, d'améliorer la résilience et de favoriser une modernisation constante. En alignant l'automatisation avec les résultats métier, Cognizant donne aux entreprises les moyens de parvenir à un délai de réalisation plus rapide, des expériences utilisateur de qualité supérieure et une agilité opérationnelle de long terme. »

Maharshi Pandya, Senior Lead Analyst



Asie-Pacifique

« Cognizant permet aux entreprises de la région APAC d'accélérer la transformation en intégrant l'IA, l'IA générative et les frameworks agentiques à tous les services de gestion et de développement applicatifs. Son approche se concentre sur l'agilité, la modernisation et l'automatisation intelligente afin de produire des résultats métier mesurables et des expériences client optimisées. »

Maharshi Pandya, Senior Lead Analyst



EUROPE

« Dans notre rapport ISG Provider Lens AI‑Driven ADM Services Europe 2025, Cognizant se positionne comme leader dans l'externalisation du développement applicatif, les services sourcés d'application ainsi que l'assurance qualité des applications.

Cognizant se démarque par une modernisation pilotée par les plateformes. Neuro® AI, Flowsource™ et Neuro® ITOps combinent l'IA générative, l'automatisation et la télémétrie afin d'améliorer la qualité de conception, du code et de la diffusion.

Sécurité et conformité font partie intégrante de DevSecOps avec la gestion des vulnérabilités, la governance des identités et les contrôles cloud-natifs. Les partenariats avec AWS, Microsoft, Google Cloud et NVIDIA, soutenus par des plaques tournantes de proximité, permettent un prototypage rapide et une mise à l'échelle contrôlée.

Au niveau de l'AMS, les opérations augmentées par l'IA favorisent la gestion prédictive des incidents et leur correction automatisée, réduisant ainsi la MTTR pour une performance améliorée des accords de niveau de service.

En terme d'AQA, Neuro® AI et Flowsource™ intègrent l'IA générative pour la génération de cas de test et les tests continus en CI/CD. Nous associons Skygrade™ à l'analyse prédictive pour la détection anticipée des défauts ainsi que la livraison conforme aux normes ISO et RGPD.

Toutes nos félicitations à Cognizant pour cet excellent positionnement. »

Oliver Nickels, Lead Analyst