Services d'assurance HFS Horizons 2025

Cognizant donne aux assureurs les moyens d'améliorer l'expérience client et d'optimiser les coûts grâce à son expertise dans le domaine ainsi qu'à ses capacités de modernisation et d'innovation reposant sur une technologie avancée. Notre approche permet de créer de nouveaux modèles économiques, et donc de favoriser l'expansion du marché et d'aider les entreprises à rester compétitives dans un secteur en évolution rapide. Grâce à des technologies de pointe et à la fusion du libre-service digital avec les interactions assistées par agents, nous faisons grimper les taux de conversion de devis en signature et les taux de recommandation nets (NPS).

Cognizant est un partenaire stratégique reconnu doté d'une longue expérience, fort d'un engagement en matière de leadership et motivé par une approche centrée sur le client. Nous avons accompagné un assureur majeur de services financiers dans la migration de son ancienne infrastructure vers un écosystème évolutif basé sur le cloud. Ainsi, ce client a pu réduire son délai de réalisation de 30 % pour les nouveaux produits. Nos partenariats stratégiques avec Guidewire, Duck Creek Technologies, Microsoft, AWS, Databricks, Vitech et Congruent visent à favoriser l'intégration transparente et l'innovation produit plus rapide sur l'ensemble de la chaîne de valeur des assurances.