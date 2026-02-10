Leader de l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services informatiques de paiement

Cognizant a été classée leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services informatiques de paiement par Everest Group. Cela réaffirme notre engagement envers l'innovation et la transformation dans l'écosystème international des paiements.

Le secteur des paiements connaît actuellement une modernisation rapide en raison de la migration ISO 20022, des paiements en temps réel et transfrontaliers ainsi que de la multiplication des actifs digitaux. Cognizant se distingue par sa capacité à proposer des programmes complets de modernisation qui dépassent la simple conformité pour accéder à la monétisation des données et à la valeur ajoutée commerciale. Les clients choisissent Cognizant pour son expertise éprouvée en matière d'engagement et de transformation basés sur le conseil stratégique, d'innovation, de partenariats d'écosystèmes stratégiques, mais également pour ses investissements dans l'ingénierie et l'automatisation basées sur l'IA afin d'optimiser la résilience et la mise sur le marché accélérée.