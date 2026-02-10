« Cognizant a renforcé sa position dans les services informatiques de paiement en accompagnant les entreprises vers la modernisation dans des environnements en temps réel, transfrontaliers et digitaux », selon Pranati Dave, Vice President, Everest Group.
« Les clients apprécient son modèle d'engagement basé sur le conseil et sa solide expertise dans le domaine. Ses partenariats étendus avec des fournisseurs de technologie de paiement de premier plan et des hyperscalers optimisent sa capacité de prise en charge de programmes de transformation à grande échelle. Les investissements de Cognizant dans des laboratoires d'innovation, des studios d'IA et le leadership éclairé qui façonne les marchés ont confirmé sa trajectoire ascensionnelle. Tous ces éléments en font un leader de l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services informatiques de paiement par Everest Group. »