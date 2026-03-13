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Prix Best in KLAS pour les plateformes de réclamation et d'administration (organismes payeurs)
Prix Best in KLAS pour les plateformes de réclamation et d'administration (organismes payeurs)

Cognizant classée n° 1 du segment des plateformes de réclamation et d'administration (organismes payeurs) dans le rapport Best in KLAS 2026. Cette distinction évalue l'expérience client dans l'interaction avec Cognizant et l'utilisation des produits de santé TriZetto sur les plans de la culture, de la fidélité, des opérations, des produits, des relations, de la valeur ajoutée et de la dynamique sur le marché.

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