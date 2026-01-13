A propos de l'événement

Dans le cycle des conférences de l’Institut G9+, PAC co-organise une conférence sur le thème "La vague IA : Opportunités et menaces pour les ESN".

L’intelligence artificielle transforme en profondeur les modèles économiques, les organisations et les relations entre donneurs d’ordres et ESN. Mais représente-t-elle avant tout une opportunité stratégique ou une menace pour les acteurs du numérique ?

Dans le cadre de ses cycles de conférences, l’Institut G9+, en collaboration avec PAC, ESCP Business School, Europe Digital et AIn7 - ENSEEIHT Alumni, vous invite à une conférence exceptionnelle autour de cette thématique le 09 février 2026 à 18h30.

Au programme :

Table ronde CIO/CTO : stratégies IA et impact sur la sous-traitance

Table ronde Dirigeants d’ESN : impacts sur les business models et l’organisation

Cocktail & networking

Participants :

Hélène BRINGER, Directrice Générale de Thales Services Numériques

Jérôme SIMEON, Chief Revenue Officer / Global Industries de Capgemini

Pierre-Yves JOLIVET, CEO de Atos / Eviden

Xavier MULLER, Président Directeur Général de SFEIR

Yonel VARTSKI, Directeur Général de DXC France

Long Le XUAN, Directeur Général de Cognizant France

Véronique Torner, Présidente de Numeum

Pour aller plus loin :