A propos de l'événement
Dans le cycle des conférences de l’Institut G9+, PAC co-organise une conférence sur le thème "La vague IA : Opportunités et menaces pour les ESN".
L’intelligence artificielle transforme en profondeur les modèles économiques, les organisations et les relations entre donneurs d’ordres et ESN. Mais représente-t-elle avant tout une opportunité stratégique ou une menace pour les acteurs du numérique ?
Dans le cadre de ses cycles de conférences, l’Institut G9+, en collaboration avec PAC, ESCP Business School, Europe Digital et AIn7 - ENSEEIHT Alumni, vous invite à une conférence exceptionnelle autour de cette thématique le 09 février 2026 à 18h30.
Au programme :
- Table ronde CIO/CTO : stratégies IA et impact sur la sous-traitance
- Table ronde Dirigeants d’ESN : impacts sur les business models et l’organisation
- Cocktail & networking
Participants :
- Hélène BRINGER, Directrice Générale de Thales Services Numériques
- Jérôme SIMEON, Chief Revenue Officer / Global Industries de Capgemini
- Pierre-Yves JOLIVET, CEO de Atos / Eviden
- Xavier MULLER, Président Directeur Général de SFEIR
- Yonel VARTSKI, Directeur Général de DXC France
- Long Le XUAN, Directeur Général de Cognizant France
- Véronique Torner, Présidente de Numeum
Pour aller plus loin :
- Point de vue de Long dans GPO : Quel impact sur les débutants dans les ESN ? De l'enjeu d'avoir des compétences d’adaptation et d’interaction avec les outils intelligents. De l'importance d'avoir de revoir les critères de recrutement pour favoriser l’apprentissage continu et l’autonomie des jeunes talents.
- Étude Cognizant sur l’impact de l’IA sur l’emploi : de la question de l’impact profond de cette technologie sur le monde du travail et sur son formidable potentiel économique. Réalisée à l’échelle mondiale en 2025 auprès de plus de 2 000 décideurs et collaborateurs, cette étude vise à répondre à la question à un milliard : comment saisir les opportunités offertes par l’IA générative sans se laisser distancer par les bouleversements qu’elle engendre dans les modèles de travail traditionnels ?
- Cognizant x WEF : Cognizant participe au World Economic Forum de Davos du 19 au 23 janvier. A cette occasion, nous parlerons notamment de notre collaboration pour mesurer l’impact de l’IA sur le travail. Nos observations montrent que l’IA, tout en automatisant des tâches, crée de nouveaux rôles et exige des compétences hybrides, poussant les organisations à investir dans la formation et l’adaptabilité pour répondre aux évolutions du marché du travail.