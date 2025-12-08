Source: Cognizant and Oxford Economics

Figure 1

Des agents en pleine évolution professionnelle

De la même façon que les collaborateurs humains vont faire progressivement de la place à ces personas IA, ces collaborateurs agentiques vont également connaître une évolution sur leur poste : d’abord assistants de l’expertise humaine, ils vont peu à peu apprendre de l’expérience et gagner en autonomie sur les tâches qui leur sont assignées. Ce qui pose la question cruciale de la supervision.

Prenons par exemple un agent en charge de la conformité. Dans les premières semaines de son déploiement, cet outil IA sera sûrement amené à assister le responsable réglementaire humain en automatisant certaines tâches répétitives comme le suivi de l’actualité réglementaire, le signalement d’incohérences dans la documentation et la génération de rapports d’audits.

Mais à mesure que le système gagnera en expérience, l’agent IA pourra prendre en charge des responsabilités plus complexes comme la réalisation de bilans d’exposition aux risques, le recoupement de réglementations internationales évolutives ou encore la rédaction d’ébauches de plans de conformité.

L’enjeu de supervision au cœur de la transformation

Mais la question, alors, devient celle du contrôle : quel collaborateur humain peut à la fois superviser les tâches accomplies par l’agent et l’évolution de l’agent ? Qui s’assure que l’agent est formé sur les bons standards et les bons protocoles ? Qui définit les limites éthiques de son travail ? Qui valide les livrables et intervient quand des corrections apparaissent nécessaires ?

Ces questions ne relèvent pas de la science-fiction : elles sont des problématiques opérationnelles qui peuvent toucher d’un jour à l’autre toute entreprise susceptible d’utiliser des agents, que ce soit dans le secteur de la santé ou non. Elles doivent donc être adressées dès à présent par les dirigeants de ces organisations.

Une réponse fonctionnelle : la task force RH/IT/Métiers

Doit-on, à l’image de Moderna, privilégier un modèle de fusion entre deux entités organisationnelles (l’IT et les RH) pour passer le cap de l’agentique ? La décision est sûrement radicale mais elle véhicule l’idée que plusieurs compétences doivent être réunies pour assurer une supervision intelligente de cette collaboration homme-IA.

Dans cette optique, notre recommandation porte plutôt sur une approche de type task force réunissant l’IT, les RH mais aussi les responsables fonctionnels pour apporter une vision métier ancrée dans la réalité opérationnelle. Cette task force apporterait en effet un creuset de compétences techniques, l’expertise sur le domaine traité et la connaissance de l'organisation, sans omettre le contact humain indispensable pour faire aboutir les projets et maintenir des normes de qualité élevées. Au-delà, cette task force doit avoir pour mandat de faire respecter l’intégration de ces agents IA dans les processus métiers : ces outils doivent pouvoir être traités de manière cohérente au sein de l'architecture informatique et de la structure organisationnelle.

5 outils pour structurer la réflexion

Afin de lancer les premières pierres de ce chantier colossal, voici cinq pistes de réflexion à destination des entreprises :

Un changement culturel. L’intégration de l’IA n’est pas simplement une question de technique, c’est un enjeu culturel. Les représentants de services IT, RH et métiers doivent travailler ensemble pour créer un environnement cohérent et collaboratif qui relie les agents humains et IA. Concrètement cela a des implications sur les pratiques de management, sur la structure des équipes et sur les espaces de travail : il faudra faire de la place pour ces employés atypiques tout en reconnaissant l’impact qu’ils pourraient avoir sur les employés traditionnels.

Définir dès à présent les plans de recrutement

L’industrie pharmaceutique se trouve aujourd’hui au seuil d’une nouvelle ère, celle de l’agentique et de l’entreprise hybride « homme et IA ». Cet écosystème d’agents intelligents s’apprête à révolutionner la performance des laboratoires depuis la phase de R&D jusqu’à la commercialisation, formant ainsi un « collectifs de talents digitaux » à entretenir et valoriser.

Mais cette tâche de rétention et de développement des talents IA demande davantage qu’une stratégie technologique. Il faut ici définir comment l’organisation compte accueillir, former, superviser et répliquer à l’échelle cette « main d’œuvre IA », tout en l’intégrant dans des processus de travail qualitatifs et éthiques. Objectif assumé : faire de ce vivier un vrai partenaire d’innovation des équipes en place.

La question se pose donc dès à présent pour les industries de santé : quelles sont vos prévisions d’embauches sur le mois prochain ? Et qui ciblez-vous dans les viviers IA ?

Avec la course technologique engagée et l’enrichissement des outils, cette question risque de se complexifier sans tarder.