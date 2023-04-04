Passer au contenu principal Skip to footer
Intégration des systèmes cliniques
Cognizant® Clinical Systems Connector est un cadre d'intégration indépendant des fournisseurs qui permet des échanges sécurisés et bidirectionnels de documents, d'enregistrement et de données, quelle que soit la combinaison de systèmes cliniques et de recherche (eISF, eTMF, EDC et CTMS). Conçu pour les sponsors, les sites, les entreprises de recherche contractuelle (CRO), les fournisseurs de technologie et les organismes de recherche, Cognizant Clinical Systems Connector fonctionne comme une couche d'infrastructure qui connecte les plateformes existantes entre elles sans pour autant les remplacer.

Au lieu de concevoir des intégrations ad hoc coûteuses, Cognizant Clinical Systems Connector propose une couche de connexion réutilisable et basée sur une API qui s'adapte à une liaison partenaire unique comme aux réseaux de recherche multi-partenaires. Cette approche accélère le lancement de l'étude, réduit la charge administrative et garantit que toutes les parties prenantes s'appuient sur la même source précise de fiabilité. Ainsi, l'interopérabilité, l'efficacité et la collaboration s'en trouvent améliorées sur l'ensemble de l'écosystème de recherche clinique.

Partagez des documents et des données directement depuis les systèmes existants avec les sponsors, les sites, les CRO et les partenaires pour réduire les délais.

Remplacez vos nombreuses conceptions personnalisées par une couche de connexion réutilisable et indépendante des fournisseurs qui relie les systèmes à travers les programmes, les études et les parties prenantes.

Synchronisez enregistrements, versions et états entre plateformes connectées afin que tous les intervenants puissent travailler depuis une source unique de vérité.

Ressources

Découvrez comment les intégrations partenaires certifiées Cognizant Clinical Systems Connector accélèrent l'onboarding et fournissent une connectivité prête à l'emploi dans tout l'écosystème de recherche.

Lire plus
Nous contacter

Parlons maintenant des moyens par lesquels Cognizant Clinical Systems Connector améliore l'efficacité, réduit les coûts d'intégration et renforce la collaboration dans l'ensemble de votre écosystème de recherche.

