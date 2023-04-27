Qu'est-ce que la modernisation des applications héritées ?

La modernisation des applications héritées est le processus de mise à jour, de transformation ou de remplacement des applications logicielles existantes afin de répondre aux exigences actuelles et futures en matière d'activité, de technique et de sécurité. Elle englobe un large éventail d'approches, allant du transfert d'applications vers une infrastructure moderne avec un minimum de modifications à leur réarchitecture complète à l'aide de conceptions cloud-native et modulaires. L'objectif est de préserver la valeur métier intégrée dans les systèmes hérités tout en améliorant l'évolutivité, la résilience, l'intégration et la maintenabilité.

La modernisation permet aux organisations de tirer parti des plateformes cloud, de l'intégration basée sur les interfaces de programmation d'applications (API), des architectures de microservices, des pratiques DevOps et des capacités pilotées par l'IA. Au lieu de fonctionner comme des actifs techniques isolés, les applications modernisées font partie d'un socle numérique connecté. Ce socle favorise la livraison continue, les opérations basées sur les données et une innovation plus rapide à l'échelle de l'entreprise.

Pourquoi une organisation devrait-elle moderniser ses applications héritées ?

Les applications héritées contiennent souvent des décennies de logique métier accumulée et de savoir institutionnel. Bien qu'elles continuent de soutenir des processus essentiels à la mission, les architectures vieillissantes, les piles technologiques obsolètes et les conceptions fortement couplées limitent l'agilité, augmentent les coûts d'exploitation et exposent les organisations à des risques de sécurité et de conformité.

La modernisation répond à ces problèmes par le biais de plusieurs stratégies, notamment le réhébergement, la refactorisation, le replatforming et la réarchitecture. L'approche appropriée dépend de la criticité métier, de l'état technique, du profil de risque et de la valeur stratégique à long terme de chaque application.

La plupart des programmes de modernisation débutent par une analyse du portefeuille applicatif afin de déterminer quels systèmes doivent être modernisés, retirés, consolidés ou remplacés.

Quelle est la différence entre la modernisation des systèmes hérités et la migration vers le cloud ?

La migration vers le cloud se concentre sur le transfert d'applications vers une infrastructure cloud. La modernisation des systèmes hérités se concentre sur l'amélioration des applications elles-mêmes en modifiant l'architecture, le code, les modèles de données et les intégrations.

Le réhébergement d'une application dans le cloud peut réduire les coûts d'infrastructure, mais n'élimine pas la dette technique. La modernisation pendant ou après la migration permet d'adopter des conceptions cloud-native qui améliorent les performances, la fiabilité et l'efficacité opérationnelle à long terme.

Pourquoi la modernisation des applications héritées est-elle importante ?

Les systèmes hérités peuvent absorber 60 % à 80 % des budgets informatiques en maintenance, laissant peu de place à l'innovation. À mesure que les attentes numériques augmentent, l'écart entre ce que les plateformes héritées peuvent offrir et ce que l'entreprise exige continue de se creuser.

Les architectures plus anciennes sont souvent difficiles à intégrer avec les plateformes modernes, les API et les services de données. Les logiciels en fin de vie augmentent l'exposition en matière de sécurité et de conformité en raison de vulnérabilités connues et d'un support fournisseur décroissant. Les conceptions monolithiques ralentissent les changements, rendant la livraison incrémentale et l'amélioration continue plus difficiles à maintenir. Parallèlement, les compétences spécialisées nécessaires à la maintenance des technologies héritées deviennent de plus en plus rares et coûteuses.

La modernisation réduit le coût et le risque d'exploitation des systèmes vieillissants, améliore l'interopérabilité avec les services cloud et les écosystèmes partenaires, et permet de développer des capacités telles que l'IA, l'analytique en temps réel et les expériences numériques personnalisées.

Pour les entreprises qui poursuivent leur transformation numérique, la modernisation est un prérequis pour dépasser la simple « continuité de service » et se démarquer grâce à une livraison plus rapide, une fiabilité accrue et de meilleurs résultats pour les clients.

Quelles sont les stratégies courantes de modernisation des applications héritées ?

La modernisation des applications héritées n'est pas une approche universelle. La bonne méthode dépend de la valeur métier de l'application, de son état technique, de son profil de risque et de l'architecture cible.

Conserver : Maintenir l'application telle quelle car elle est stable et répond toujours aux besoins métier. La surveiller et l'entretenir, sans la modifier de manière significative.



Maintenir l'application telle quelle car elle est stable et répond toujours aux besoins métier. La surveiller et l'entretenir, sans la modifier de manière significative. Retirer : Décommissionner les applications qui n'apportent plus de valeur ou qui ont été remplacées. Cela réduit la complexité du portefeuille ainsi que les coûts de licence et de support.



Décommissionner les applications qui n'apportent plus de valeur ou qui ont été remplacées. Cela réduit la complexité du portefeuille ainsi que les coûts de licence et de support. Réhéberger : Déplacer l'application vers un nouvel environnement (souvent le cloud) avec peu ou pas de modifications du code. Il s'agit du chemin le plus rapide vers les avantages d'infrastructure, mais la dette technique demeure.



Déplacer l'application vers un nouvel environnement (souvent le cloud) avec peu ou pas de modifications du code. Il s'agit du chemin le plus rapide vers les avantages d'infrastructure, mais la dette technique demeure. Replatformer : Migrer vers un nouveau moteur d'exécution ou vers des services gérés avec des modifications ciblées (par exemple, des bases de données gérées ou des middlewares mis à jour) sans revoir l'architecture.

Migrer vers un nouveau moteur d'exécution ou vers des services gérés avec des modifications ciblées (par exemple, des bases de données gérées ou des middlewares mis à jour) sans revoir l'architecture. Refactoriser : Améliorer le code et la conception interne pour accroître la maintenabilità, les performances et l'évolutivité. Cela peut inclure la décomposition progressive d'un monolithe en services plus petits.

Améliorer le code et la conception interne pour accroître la maintenabilità, les performances et l'évolutivité. Cela peut inclure la décomposition progressive d'un monolithe en services plus petits. Réarchitecturer : Reconcevoir l'application en utilisant des modèles modernes (tels que cloud-native, orienté événements et API-first) tout en préservant la logique métier clé. Cela nécessite le plus grand effort et offre la plus grande flexibilité à long terme.

Reconcevoir l'application en utilisant des modèles modernes (tels que cloud-native, orienté événements et API-first) tout en préservant la logique métier clé. Cela nécessite le plus grand effort et offre la plus grande flexibilité à long terme. Remplacer : Migrer vers un nouveau produit ou reconstruire lorsque la modernisation du système hérité n'est pas rentable. Cette option est la plus adaptée lorsque les contraintes du système existant l'emportent sur la valeur de sa préservation.

Quels sont les avantages métier et les défis de la modernisation des applications héritées ?

La modernisation des applications héritées peut générer une valeur métier considérable, mais elle introduit également des risques d'exécution qui doivent être gérés.

Avantages métier

Réduction des coûts de maintenance et de la dette technique : Le remplacement des composants en fin de vie, la mise à niveau des piles technologiques et la suppression du code redondant réduisent les efforts de support continu et libèrent le budget pour des travaux à plus haute valeur ajoutée.

Le remplacement des composants en fin de vie, la mise à niveau des piles technologiques et la suppression du code redondant réduisent les efforts de support continu et libèrent le budget pour des travaux à plus haute valeur ajoutée. Plus grande agilité et mise sur le marché plus rapide : Les architectures modernes utilisant des API, des microservices et des plateformes cloud favorisent la livraison continue et une itération plus rapide entre les équipes.

Les architectures modernes utilisant des API, des microservices et des plateformes cloud favorisent la livraison continue et une itération plus rapide entre les équipes. Sécurité et conformité renforcées : La migration hors des logiciels non pris en charge améliore la gestion des correctifs, renforce les contrôles et réduit l'exposition aux vulnérabilités connues.

La migration hors des logiciels non pris en charge améliore la gestion des correctifs, renforce les contrôles et réduit l'exposition aux vulnérabilités connues. Activation du cloud et de l'IA : Les applications modernisées peuvent exploiter l'élasticité du cloud, les services gérés et les capacités d'IA pour prendre en charge des cas d'usage tels que les insights en temps réel et l'automatisation.

Défis courants

La modernisation est complexe à grande échelle. De nombreux systèmes hérités disposent d'une documentation limitée, de dépendances fortement couplées et d'une logique métier intégrée difficile à démêler. La migration des données ajoute des risques liés à l'intégrité et aux temps d'arrêt, tandis que les compétences sur les technologies héritées peuvent être difficiles à trouver. Les organisations qui abordent la modernisation avec une évaluation structurée, une exécution par phases et une gouvernance solide — plutôt qu'une migration unique à grande échelle — obtiennent de meilleurs résultats avec un risque moindre.

Les outils d'évaluation basés sur l'IA, notamment ceux utilisés dans la méthodologie APR de Cognizant, peuvent accélérer la découverte, réduire le temps d'évaluation et améliorer la qualité des décisions de modernisation.

Comment les organisations doivent-elles évaluer les applications héritées à moderniser ?

Toutes les applications héritées ne méritent pas le même investissement. Une évaluation structurée aide les équipes à établir des priorités sur la base de données probantes.

Valeur métier : Mesurer l'impact sur le chiffre d'affaires, l'expérience client et les objectifs stratégiques. Les applications à forte valeur fonctionnant sur des plateformes vieillissantes sont de solides candidates à la modernisation.



Mesurer l'impact sur le chiffre d'affaires, l'expérience client et les objectifs stratégiques. Les applications à forte valeur fonctionnant sur des plateformes vieillissantes sont de solides candidates à la modernisation. Aptitude technique : Évaluer la santé de l'architecture, la posture de sécurité, l'évolutivité, la fiabilité et la dette technique. Une faible aptitude associée à un effort de support élevé signale généralement une urgence.



Évaluer la santé de l'architecture, la posture de sécurité, l'évolutivité, la fiabilité et la dette technique. Une faible aptitude associée à un effort de support élevé signale généralement une urgence. Coût total de possession : Comparer les coûts d'exploitation et de maintenance aux efforts de modernisation, y compris les licences, l'infrastructure, le temps de support et le coût d'opportunité.



Comparer les coûts d'exploitation et de maintenance aux efforts de modernisation, y compris les licences, l'infrastructure, le temps de support et le coût d'opportunité. Risques et dépendances : Cartographier les intégrations, les flux de données et les impacts en aval. Les applications ayant moins de dépendances constituent souvent le meilleur point de départ pour obtenir des résultats rapides.

Cette approche produit un portefeuille priorisé et une feuille de route par phases, en commençant par les applications à fort impact et faible complexité, puis en progressant vers les systèmes plus complexes.

Quelle est la relation entre la dette technique et la modernisation des applications héritées ?

La dette technique est le coût accumulé des raccourcis, des maintenances différées et des décisions de conception obsolètes. Dans les environnements hérités, cette dette se cumule au fil du temps. Chaque contournement ou mise à niveau reportée rend les systèmes plus difficiles à modifier, plus fragiles à exploiter et plus coûteux à maintenir.

La modernisation des applications héritées est l'un des principaux moyens de réduire la dette technique à grande échelle. Elle supprime les technologies non prises en charge, remplace les intégrations fragiles par des API, introduit des tests automatisés et des pratiques d'intégration/livraison continue (CI/CD), et restructure le code et l'architecture pour une maintenabilité à long terme.

La modernisation peut également introduire une nouvelle dette si elle est mal gouvernée. Des migrations incomplètes, des modèles architecturaux incohérents et une documentation insuffisante peuvent créer une complexité supplémentaire. Pour cette raison, les programmes de modernisation doivent inclure des standards d'architecture clairs, des contrôles qualité automatisés et une surveillance continue du portefeuille.

Les organisations qui traitent la réduction de la dette technique comme une discipline continue — intégrée à la fois dans les initiatives de modernisation et dans les opérations quotidiennes — bâtissent des systèmes technologiques plus résilients et adaptables.