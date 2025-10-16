Passer au contenu principal Skip to footer
MarketScape for Value-Based Healthcare Analytics, 2025
Cognizant classée leader dans le rapport IDC MarketScape U.S. Value-Based Healthcare Analytics Vendor Assessment, 2025

Cognizant a su se distinguer pour son offre d'analyses de santé de bout en bout reposant sur la valeur et intégrant des capacités IA. Celles-ci s'illustrent notamment par l'évolutivité de la plateforme, son usage de l'IA et de l'automatisation, son interopérabilité et ses résultats éprouvés à valeur mesurable.

Lire le rapport
