Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4cabf008" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4bf92466" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@32abffb2" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@351e920e" Investisseurs
Healthcare Provider Digital Services 2025
Cognizant nommée leader dans le rapport Avasant Healthcare Provider Digital Services 2025 RadarView™

Cognizant est reconnue pour sa fourniture de solutions basées sur l'IA de bout en bout qui permettent aux prestataires de moderniser les soins, de rationaliser les opérations et d'accélérer l'adoption du cloud. Ce rapport met en lumière les plateformes Neuro® AI ainsi que l'expertise globale de Cognizant comme moteurs principaux des améliorations mesurables au niveau des résultats des patients, de l'efficacité opérationnelle et de la prise de décision basée sur les données.

Lire le rapport
Healthcare Provider Digital Services 2025
Retour à la page sur les distinctions