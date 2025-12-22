Passer au contenu principal Skip to footer
Évaluation PEAK Matrix® 2025 des services marketing par Everest Group
Cognizant reconnue leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services marketing par Everest Group

Everest Group reconnaît l'expertise de Cognizant en matière d'expériences client en temps réel, personnalisées et basées sur l'IA grâce à l'IA générative, à l'automatisation et à la MarTech pour la fourniture de solutions marketing de bout en bout.

Lire le rapport
Badge de leader de l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services marketing par Everest Group
