Avasant Veeva Digital Services 2025 RadarView

Cette distinction témoigne de l'expertise, de l'innovation et de l'impact indéniables de Cognizant dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Notre pratique exhaustive des services Veeva englobe les clouds de développement et commerciaux, soutenus par un centre d'excellence expérimenté ainsi qu'un important vivier de professionnels certifiés, notamment des experts Vault, CRM et spécialisés dans des modules précis. L'attention particulière portée par Cognizant sur l'expérience utilisateur, l'automatisation réglementaire et l'engagement omnicanal font de nous des partenaires fiables des sociétés pharmaceutiques à l'avant-garde de la santé digitale du futur.