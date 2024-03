Workday Bereitstellung

Bringen Sie Ihre moderne, cloudbasierte Software mit einem präskriptiven Prozessmodell und einer erstklassigen, vorkonfigurierten Workday-Instanz schnell zum Laufen. Ihr Unternehmen wird in der Lage sein, ein einziges cloudbasiertes System in einem verkürzten Zeitrahmen bereitzustellen und einen schnellen ROI mit der Flexibilität zu erzielen, System­verbesserungen in der Produktion vorzunehmen.

Wir helfen dabei, das richtige Prozessmodell für Sie zu ermitteln, bestehende Anwendungen in Workday zu integrieren, einen klaren Projektumfang zu vereinbaren, der Sie bei der Einführung von Workday leiten soll – und dafür zu sorgen, dass die Zeit- und Budgetvorgaben eingehalten werden.