AWS HPC-Kompetenzpartner

Wir haben neueste Technologien und Architekturen wie Compute Unified Device Architecture (CUDA), Hadoop, RDMA over Converged Ethernet (RoCE) oder InfiniBand over Ethernet (IBoE) sowie Prozessoren und Compiler implementiert, um Probleme in den unterschiedlichsten Bereichen zu lösen.

Cognizant hat auch Software in C++, R, Fortran, Python und anderen Sprachen entwickelt, die Forscher in einer HPC-Umgebung mit SIMD-Beschleunigung (Single Instruction, Multiple Data) und MPI (Message Passing Interface) für Hochleistungs-Computing mit hohem Durchsatz verwenden können.