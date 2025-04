Einführung in Multi-Agenten-KI-Systeme

Wie funktioniert das?

Das Herzstück jedes KI-Agenten ist ein großes Sprachmodell (LLM), das in eine spezialisierte App oder Funktion eingebettet ist, um Abfragen in natürlicher Sprache zu verarbeiten und Daten zu analysieren. Agenten interpretieren Anfragen von Benutzern, teilen sie in Teilaufgaben auf und weisen sie anderen spezialisierten Agenten zu. Sie kommunizieren kontinuierlich innerhalb des Multi-Agenten-Frameworks und stellen so sicher, dass Aufgaben effizient und effektiv erledigt werden.