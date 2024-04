Wie sieht die digitale Transformation eines Vermarkters aus?

Digitale Transformation: Kund:innen kommen oft zu uns und fragen sich, warum die digitale Transformation für moderne Abläufe so wichtig ist. Auch wenn es sich wie eine weitere Mode­erscheinung anhört, die kommt und geht, so ist sie doch von Dauer. Denn das Hauptziel besteht darin, Marketing­fachleuten die Verein­heitlichung ihrer Daten und Technologien in Echtzeit zu ermöglichen, damit sie diese Daten nutzen können, um automatisierte, personalisierte Erlebnisse bereit­zustellen.

Aber zur digitalen Transformation gehört mehr als nur die Aktualisierung Ihres MarTech. Im Kern geht es darum, wie Vermarkter neue Geschäfts­technologien und -prozesse entwickeln oder bestehende ändern, um neue Kund:innen zu gewinnen, potenzielle Kund:innen zu fördern und das Kund:innen­erlebnis zu verbessern. In diesem Artikel untersuchen wir, wie die Reise eines Vermarkters zur digitalen Transformation von der Planungs­phase bis zum End­zustand aussieht. Wenn Sie ein genaues Bild davon haben, wie Ihre Initiative zur digitalen Transformation aussehen könnte, wird es einfacher, sie zu visualisieren und umzusetzen.

Die Grundlage einer erfolgreichen digitalen Transformation

Ihre Strategie entscheidet über Erfolg oder Scheitern Ihrer Initiative zur digitalen Transformation. Da Kund:innen auf allen Kanälen personalisiertere Erlebnisse erwarten, müssen Vermarkter verfolgen, wie ihre Zielgruppen online mit ihren Marken interagieren. Soziale Medien sind oft die erste Anlaufstelle für Kund:innen, wenn sie nach neuen Produkten oder Dienstleistungen suchen. Durch die Interaktion mit Ihrer Marke(n) möchten sie, dass jeder Kanal ihre Kommu­nikations­präferenzen berücksichtigt. Das bedeutet, dass Vermarkter neue Technologien nutzen müssen, um neue, personalisierte Erlebnisse zu schaffen.

Eine Strategie zur digitalen Transformation hilft Ihnen, diese hochgradig personalisierten Erlebnisse zu schaffen, indem sie Ihr gesamtes Marketing analysiert und darlegt, wie Sie neue Technologien und Auto­mati­sierungen nutzen können, um die Art und Weise, wie Kunden Informationen konsumieren, zu verändern. Wenn Sie mit der Ausarbeitung Ihrer Strategie beginnen, ist es wichtig, die übergeordneten Ziele und Schritte zu verstehen, die es Ihnen und Ihrem Team ermöglichen, diese zu erreichen.

Ziele der digitalen Transformation eines Vermarkters

Etablieren Sie einen daten­gesteuerten Marketingansatz

Ermöglichen Sie eine tiefere Segmen­tierung in Ihrem MarTech-Stack

Automatisieren Sie sich wiederholende, manuelle Aufgaben

Verbessern Sie die Personalisierung auf allen Kanälen

Etablieren Sie einen datengesteuerten Marketingansatz



Jede Initiative zur digitalen Transformation sollte mit einem daten­gesteuerten Ansatz für Marketing­abläufe beginnen und jede Entscheidung Ihres Teams vom Kunden steuern, anstatt sich auf Bauchreaktionen zu verlassen.

Aus technischer Sicht müssen Sie Informationssilos aufbrechen, indem Sie alle Ihre Kund:innen- und Marketingdaten an einem Ort konsolidieren. Durch die Schaffung einer einzigen Sicht auf Ihre Kund:innen können Sie Daten teilen, analysieren und darauf reagieren und eine Grundlage für die Gestaltung hochgradig personalisierter Erlebnisse schaffen. Die Implementierung neuer Methoden zur Erfassung und Verwaltung von Daten ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn die Zustimmung im gesamten Unternehmen vorhanden ist. Nehmen Sie sich vor der Implementierung neuer Technologien oder Prozesse die Zeit, eine datengesteuerte Kultur zu fördern.

So schaffen Sie eine datengesteuerte Kultur

Das Buy-in beginnt ganz oben. Führungskräfte müssen sich darauf konzentrieren, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, wenn sie von ihren Mitarbeiter:innen dasselbe erwarten. Sie müssen mit gutem Beispiel vorangehen.





Wählen Sie Kennzahlen sorgfältig aus. Wählen Sie Kennzahlen aus, die wirklich messen, wie Ihre Marketing­bemühungen die Erwartungen Ihrer Zielgruppen und Ihres Unternehmens übertreffen. Wenn Sie es richtig machen, sollte das Erreichen Ihrer Marketing­ziele dazu beitragen, die allgemeinen strategischen Ziele Ihres Unternehmens zu erreichen.





Trainieren Sie nicht nur Ihre Datenanalysten. Nicht nur Ihre Datenanalysten sollten verstehen, wie sich das Kund:innen­verhalten auf die Ergebnisse auswirkt. Unterweisen Sie Ihr Team darin, wie Ihre Kund:innen­daten erfasst und gesammelt werden, damit es dazu beitragen kann, genauere Entscheidungen zu treffen und Teamziele zu erreichen.





Fördern Sie den Wissensaustausch. Entscheidungen sind stärker, wenn sie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Führen Sie regelmäßige KPI-Meetings mit funktions­übergreifenden Kontakten durch, um Ihre Gesamt­kennzahlen und Kampagnen­ergebnisse zu besprechen. Auf diese Weise können alle Mitarbeiter:innen in Ihrem Unternehmen ein besseres Verständnis für Ihre Kund:innen gewinnen und erfahren, wie Sie die Erwartungen erfüllen.

Ermöglichen Sie eine tiefere Segmentierung in Ihrem MarTech-Stack

Sobald Sie mithilfe einer Kund:innen­daten­plattform (CDP) eine Echtzeit­quelle für Kund:innen­daten an einem Ort eingerichtet haben, ist es wichtig, Ihre Segmente zu verfeinern. Das CDP von Salesforce verfügt beispielsweise über eine benutzer:innen­freundliche Oberfläche, ein standardisiertes Datenmodell und Drag-and-Drop-Funktionalität, um umfassende Segmente zu erstellen, ohne dass Entwickler oder IT-Teams beim Schreiben von SQL-Anweisungen darauf angewiesen sind. Diese Segmente können dann in der Salesforce Marketing Cloud nachgelagert aktiviert werden, sodass Ihr Team umfassende, fördernde Journeys und personalisierte Kommunikation erstellen kann.

Bei der Gestaltung neuer Segmente besteht der Trick darin, solche zu erstellen, die Ihre treuen Kund:innen einbeziehen, da diese am ehesten konvertieren und bei Ihnen kaufen. Gruppieren Sie dieses Segment nach den Kund:innen, die sich für alle SMS- oder E-Mail-Einstellungen entschieden haben und Ihre Inhalte regelmäßig konsumieren. Beginnen Sie auch mit der Analyse, welche E-Mails und Kampagnen am effektivsten waren. Das Ziel besteht darin, zu verstehen, welche Inhalte den größten Einfluss auf Ihre treuen Anhänger:innen hatten, damit Sie weiterhin kontinuierliche Conversions fördern können. Die Einrichtung dieses Segments wird Ihnen dabei helfen, maßgeschneiderte Reisen und Kommunikationen zu erstellen, die im Laufe der Zeit das Umsatzwachstum vorantreiben.

Automatisieren Sie sich wiederholende, manuelle Aufgaben

Die meiste Zeit verbringen Vermarkter damit, Daten zu sammeln, zu organisieren und zu analysieren und dann manuell Kampagnen und Mitteilungen als Reaktion auf vergangene Ergebnisse zu erstellen. Das manuelle Sammeln von Leistungs­daten, das Anpassen Ihrer kreativen Assets an Ihre Erkenntnisse und das Wieder­herstellen neuer Sendelisten nimmt Ihnen Zeit, sich auf strategischere Ziele zu konzentrieren, die das Wachstum des Unternehmens vorantreiben.

Wenn Ihre Datenanalyse- und Segmentierungs­strategie etabliert ist, können Sie einfacher benutzer:innen­definierte Journeys erstellen, die jede Interaktion mit Kund:innen individuell anpassen und so ein kontinu­ierliches, nahtloses Erlebnis schaffen. Mit dem Journey Builder von Salesforce können Sie beispielsweise auf der Grund­lage von Lebens­ereignissen und früheren Interak­tionen mit Ihren Teams und Marken Aktionen festlegen, die ihnen personalisierte Inhalte senden und Ihr Vertriebsteam benachrichtigen können, sich an sie zu wenden.

Jede Aktion kann sogar in Echtzeit A/B-Tests unterzogen werden, was Ihnen ein zusätzliches Maß an Anpassung und Optimierung ermöglicht. Auf diese Weise können Sie sich auf Ziele konzentrieren, die wirklich wichtig sind und zum Kund:innen­erlebnis beitragen.

Verbessern Sie die Personalisierung auf allen Kanälen

Da immer mehr Kund:innen von Marken erwarten, dass sie auf allen Kanälen personalisierte Erlebnisse bieten, kann die digitale Transformation Ihrer Personalisierungs­funktionen Ihnen dabei helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben. Die nachgelagerte Aktivierung Ihrer Kund:innen­daten in Ihrem gesamten MarTech-Stack ist ein großer Fortschritt bei der Verbesserung der Persona­lisierung, da Sie so E-Mail-Inhalte anpassen und individuelle Benutzer:innen­reisen erstellen können. Es gibt aber auch andere Technologien, mit denen Sie große Fortschritte bei der Personali­sierung machen können.

Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) eröffnen neue Möglichkeiten zur Personalisierung des Kund:innen­erlebnisses. Durch die Implementierung von KI und ML in Ihrem MarTech-Stack mit Personalisierungstools wie Einstein von Salesforce können Sie beispielsweise:

Bewerten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Kund:innen mit E-Mails, Benachrichtigungen oder Conversions auf Ihrer Website interagieren





Stellen Sie dynamische Inhalte oder Produkt­empfehlungen bereit, indem Sie das Engagement und die Kaufhistorie analysieren





Führen Sie A/B-Tests für personalisierte Nachrichten in Echtzeit mit KI-gestützten Leistungs­berichten und Empfehlungen durch





Verhindern Sie Abmeldungen, indem Sie analysieren, wie viele E-Mails an bestimmte Kund:innen­segmente gesendet werden sollen

Durch die Kombination maßge­schneiderter User Journeys mit stärkeren, personalisierteren Nachrichten kann Ihr Team die Abwanderung reduzieren und ein kontinuierliches Engagement fördern.

Beginnen Sie Ihre eigene digitale Marketing­transforma­tion

Die digitale Transformation ist zwar nützlich und lohnend, braucht aber Zeit. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, den Sie im Laufe der Zeit wiederholen. Es ist wichtig, klein anzufangen und sich darauf zu konzentrieren, Hindernisse zu beseitigen, die es schwierig machen, Ihre Ziele zu erreichen und die Bedürfnisse der Kund:innen zu befriedigen.