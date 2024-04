Die drei wichtigsten Anwendungsfälle für KI-Marketing zur Verbesserung Ihres Kund:innenerlebnisses

Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich ständig weiter und verspricht, die Marketing­abläufe und das Kund:innen­erlebnis zu revolutionieren. Erst in diesem Jahr wurde KI eingesetzt, um persönliche Assistenten wie ChatGPT zu unterstützen, mit der explosions­artigen Beliebtheit von Bilderzeugungsplattformen wie Midjourney und DALL-E neue Kunstwerke und Assets zu generieren und durch die Kopplung von Data Lakes und Data Lakes tiefere Einblicke in die Kund:innen zu gewinnen maschinelle Lern­fähigkeiten zusammen.



Angesichts des rasanten Fortschritts müssen Vermarkter bei der Einführung von KI an der Spitze bleiben, um deren Potenzial für skalierbare dynamische Erlebnisse auszuschöpfen. In diesem Artikel befassen wir uns mit wirkungs­vollen Anwendungs­fällen für KI-Marketing und untersuchen, wie diese Anwendungen Ihnen dabei helfen können, hyper­personali­sierte Kund:innen­erlebnisse zu schaffen.

Lassen Sie uns verstehen, worin sich KI derzeit im Marketing­bereich auszeichnet

Vermarkter, die aktuelle Trends und Technologien analysieren und diese nutzen können, um ihre Ziele schneller zu erreichen, verschaffen ihrem Unternehmen einen Marktvorteil gegenüber denen, die dies nicht tun. Wir gehen davon aus, dass es bei der KI ähnlich sein wird, wobei diejenigen, die die Technologie unter Berück­sichtigung des Kund:innen­erlebnisses schneller einführen, im Vergleich zu ihren Mitbewerbern hervorstechen werden.

In diesem Sinne gibt es viele großartige Anwendungsfälle für KI, mit deren Implementierung Ihr Team beginnen kann, um die Conversions zu steigern, Kosten zu senken und die Kund:innen­bindung zu stärken.

Verbessern Sie die MarTech-Optimierung mit Natural Language Processing (NLP)



Im KI-Bereich finden erstaunliche Entwicklungen statt, die es Marketing­fachleuten ermöglichen, den Kund:innen während ihres gesamten Lebens­zyklus verbesserte Dienste und Erlebnisse zu bieten. Eine Technologie, die Vermarktern bei der Generierung von Text- und Bild­inhalten hilft, ist die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP).

MarTech-Suites veröffentlichen Tools, die es Vermarktern mit NLP-basierten Chatbots ermöglichen, alle Fragen zu Prozess­optimierungen und Kampagnen­leistung zu beantworten. Salesforce hat beispiels­weise seinen KI-Assistenten Einstein Copilot eingeführt, der in die Benutzer:innen­erfahrung jeder Salesforce-Anwendung, einschließlich Marketing Cloud, integriert ist.

Salesforce teilte mit, dass Einstein Copilot „die Produktivität steigern wird, indem es Benutzer in ihrem Arbeitsablauf unterstützt, ihnen ermöglicht, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und relevante und vertrauens­würdige Antworten zu erhalten, die auf sicheren proprietären Unternehmens­daten aus der Salesforce Data Cloud basieren.“

Mit Einstein Copilot Studio können Vermarkter und ihre IT-Teams neue KI-gestützte Anwendungen mit benutzer:innen­definierten Eingabe­auffor­derungen, Fähigkeiten und KI-Modellen erstellen, die den Kund:innen­service optimieren und Reibungs­verluste im gesamten Kund:innen­lebens­zyklus reduzieren. Diese neuen Fortschritte werden es Marketingfachleuten ermöglichen, das Kund:innen­erlebnis mit dynamischen Inhalten extrem zu personalisieren, die Prozess­effizienz zu verbessern und sich auf strategische Initiativen zu konzentrieren, die das Geschäfts­wachstum vorantreiben.

Ermöglichen Sie eine bessere Entscheidungs­findung mit KI-gesteuerten Erkenntnissen



KI verspricht, die Marketing­effizienz zu verbessern und die Entscheidungs­findung zu verbessern, da KI-generierte Erkenntnisse das Potenzial haben, die Kund:innen­segmen­tierung und -bindung zu verändern.

Im Herbst 2023 veröffentlichte Salesforce als Teil seines Marketing-GPT-Angebots neue Tools namens Segment Creation und Rapid Identity Resolution. Segment Creation bietet Vermarktern die Möglichkeit, Segmente mit KI-gesteuerten Empfehlungen zu erstellen, die auf Ihren in der Data Cloud gespeicherten proprietären Daten basieren. Alle an der Kund:innen­segmen­tierung und Identitäten vorgenom­menen Änderungen werden mit Rapid Identity Resolution automatisch in Echtzeit aktualisiert, wodurch die Segmentdaten in der Data Cloud aktualisiert werden, um aktuelle Genauigkeit zu gewährleisten. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie auf der Grundlage der genauesten Kund:innen­daten in Echtzeit handeln.

Fördern Sie die weitere Personali­sierung mit generierten Inhalten, während Ihre Daten geschützt bleiben



Mit dem Zugriff auf einheitliche Kund:innen­profile über die Salesforce Data Cloud wird es einfacher denn je, die richtigen Nachrichten zu generieren und zum richtigen Zeitpunkt zu übermitteln. Eine der größten Heraus­forderungen für Vermarkter besteht jedoch immer noch darin, geschützte Informationen zu schützen, wenn sie KI-gestützte Tools und Platt­formen nutzen.

NLP-basierte Plattformen wie ChatGPT nutzen alle von Benutzer:innen gesendeten Eingabe­auffor­derungen und Daten, um die Ergebnisse ihres Modells zu verbessern. Dies stellt ein Sicherheits­risiko dar, da es dazu führen könnte, dass Mitarbeiter:innen vertrauliche, geschützte Daten weitergeben. Diese Befürchtung hat dazu geführt, dass viele Organisationen generative KI-Dienste verboten haben, was viele Teams daran hindert, das Potenzial der KI voll auszuschöpfen. Salesforce versucht, diese Angst mit Einstein GPT Trust Layer zu zerstreuen.

Der Einstein GPT Trust Layer kombiniert die Erkenntnisse aus großen Sprach­modellen sowie proprietären Daten, um Ihre sensibelsten Vermögens­werte zu schützen und Ihrem Unternehmen gleichzeitig alle großartigen Vorteile der generativen KI zu bieten. Dies geschieht durch die Trennung proprietärer von erlernten Daten, die Mas­kierung sensibler Informationen aus proprietären Datenfeldern und die anschließende Löschung des Zugriffs auf alle Eingabe­aufforderungs­daten durch Zero Retention. Dies verhindert jegliches Lern­potenzial außerhalb des Salesforce-Öko­systems.

Mit dem Einstein GPT Trust Layer können Sie darauf vertrauen, dass Ihre Daten sicher sind, und gleichzeitig das Potenzial generativer KI nutzen, z. B. E-Mails und andere kurze schriftliche Inhalte von Grund auf erstellen. Durch die Beschleu­nigung des Brain­storming- und Kreativ­prozesses können Sie weitere Tests durchführen und Ihren Kund:innen die richtige Botschaft zur richtigen Zeit übermitteln.

Erweitern Sie Ihre Marketing­aktivitäten durch KI mit einem vertrauens­würdigen Partner



Sie müssen die neue KI-Grenze nicht allein annehmen. Manchmal lohnt es sich, einen vertrauenswürdigen Partner zu haben, der dafür sorgt, dass neue Technologien Ihre Marketing­strategie und -abläufe verbessern. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie, wie wir Ihnen dabei helfen können, Ihre Strategie, Daten und Technologie so zusammen­zubringen, dass Informationssilos aufgebrochen werden, die Sie daran hindern, dynamische, persona­lisierte Erlebnisse zu schaffen.