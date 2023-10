2. Daten und Erkenntnisse zur Ermöglichung der Kund:innen-Mikrosegmentierung

Ein MVP sollte in der Lage sein, Daten zu verarbeiten, Mikrosegmente von Kund:innen zu erstellen und dann intelligente Empfeh­lungen für eine nächstbeste Kund:innen­interaktion anzubieten. Dies erfordert die Verarbeitung vonErst-, Zweit- undDrittparteiinformationen , die in internen Transaktionssystemen und externen Datenquellen gespeichert sind. Data Warehouses haben sich für die Speicherung und Analyse herkömmlicher Daten für Berichtszwecke bewährt: Rezept­verkäufe, Schadensersatzansprüche und Werbeaktivitäten. Die Verknüpfung dieser traditionellen Datensätze mit neuen Datensätzen wie EMRs, klinischen Laborberichten, unstrukturierten sozialen Daten und Einflussnetzwerken wichtiger Meinungsführer (KOL) erfordert eine moderne Datenplattform in der Cloud, um Volumen, Geschwindigkeit, Kosten und Verarbeitungsfreundlichkeit zu verwalten.

Der Schlüssel besteht jedoch darin, Algo­rithmen des maschinellen Lernens (ML) auf diese Datensätze anzuwenden und sie in CDP-, CRM- und andere Marketing­auto­matisierungssysteme zu integrieren, um HCP-Ziele zu priorisieren, den Kanalmix zu optimieren und Nachrichten basierend auf der spezifischen Patientenpopulation eines HCP vorzuschlagen.

3. Ein autonomes, agiles System zur Generierung von Inhalten

Gehen Sie über isolierte, manuelle und zeitauf­wändige Content-Prozesse hinaus und nutzen Sie stärker integrierte und auto­matisierte Systeme. Diese intelligenten Systeme sollten modulare, vorab genehmigte Inhalte mithilfe standardi­sierter Vorlagen und integrierter Hubs für die Produktion und Bereitstellung von Inhalten nutzen. A/B-Tests von Inhalten und Echtzeit­opti­mierung werden die Personalisierung von Inhalten auf der Grundlage von HCP-Mikro­segmenten vorantreiben.

In diesem Prozess können Unternehmen KI/ML nutzen, um Inhalte automatisch in einem Digital-Asset-Management-System zu erstellen, zu kennzeichnen und semantisch zu speichern. Für eine optimale Nutzung müssen Inhalte als Unterkomponenten entwickelt und gespei­chert werden – etwa Videos von KOLs oder Ausschnitte von Schlüssel­botschaften. Unternehmen können dann automatisch kanalspezifische Inhalte wie E-Mails oder Webseiten generieren, indem sie die Unter­komponenten in MLR-konformen Vorlagen (Medical, Legal and Regulatory) zusammenstellen.

Eine solche Automatisierung kann die MLR-Genehmigungszeiten, die typischerweise in Monaten gemessen werden, auf unter eine Woche verkürzen. Die KI-basierte Content-Orchestrierungs-Engine eines Kunden nutzte Natural Language Processing (NLP), um Kopiermaterial zu erkennen und vorab zu prüfen, bevor es zur MLR-Überprüfung eingereicht wurde – wodurch die MLR-Kopie­über­prüfungs­aktivitäten halbiert wurden.

Skalieren Sie, um neue Länder und Marken einzubeziehen

Der MVP-Zeitrahmen kann zwischen vier und acht Monaten liegen, abhängig von der Markt­komplexität und dem Umfang des erfor­derlichen Änderungs­managements. Für jeden MVP bleibt das Endspiel jedoch das Gleiche: Bereitstellung von Erkenntnissen über seine konkreten finanziellen und geschäft­lichen Vorteile und wie sich dies auf die Kund:innen- und Mitarbeiter:innen­erfah­rung auswirkt.

Nutzen Sie die Marken- und lokale Führung des MVP, um das neue Engagement-Modell zu fördern und zu unterstützen. Formulieren Sie die Erkenntnisse aus dem MVP in einem Playbook für das Onboarding anderer Marken und Märkte.

Nach dem MVP sollte ein größer angelegter Transformationsplan klare Ziele und Kenn­zahlen, Rollen und Verantwortlichkeiten, Governance-Struktur, Umfang und Zeitpläne enthalten.

Da immer mehr Länder beitreten, ist es von entscheidender Bedeutung, einen Manage­ment- und Kommunikationsplan aufrecht­zuerhalten, um den Wert und die Erfah­rung von Kund:innen und Vertriebsteams zu teilen: Was hat funktioniert, was nicht – und warum? Transparenz ermöglicht eine kontinuierliche Planung und Weiterentwicklung der Trans­formations­agenda für langfristigen Erfolg, Akzeptanz und Vertrauen.

Während die Einführung eines Omnichannel-MVP anspruchsvoll und komplex ist, ist sie ein wichtiger Schritt für die weitreichende Umstellung auf ein neues und profitableres Hybrid-Engagement-Modell, das schnell entwickelnde Tech­nolo­gien wie KI einsetzt, um – vielleicht paradoxerweise – die persönliche Note in HCP-Beziehungen zu verleihen.

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über unseren Ansatz zur Patientenzentrierung und die Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse zu erfahren.

Dieser Artikel wurde von Vyom Bhuta, Global Head of Commercial Innovation im Life-Sciences-Bereich von Cognizant, verfasst.