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IA générative

L'impact global de l'IA générative

Voici un aperçu exhaustif des implications macro-économiques et sociétales de l'IA générative et de son impact sur la productivité à une échelle mondiale.

RAPPORT

Nouvelle technologie, nouveau monde

L'IA générative pourrait générer plus de 1 000 milliards de dollars de croissance annuelle d'ici 2032 et impacter jusqu'à 90 % des emplois. Investissez dans l'humain pour tirer le meilleur parti de ce bouleversement.

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Image abstraite bleue et violette

IMMERSION

Dynamique de l'IA générative : accélérateurs et inhibiteurs

La compréhension des plus hautes barrières inhibitrices de l'adoption de l'IA générative permet aux entreprises de poursuivre sur leur lancée et de concrétiser les importants gains de productivité qu'elle peut leur offrir.

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RAPPORT

Ce que les entreprises doivent savoir

Projetez-vous dans l'avenir proche de l'IA orchestrée, lorsque les agents IA commenceront à converser entre eux. Découvrez comment y préparer votre entreprise.

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Évolution technologique

L'IA générative crée des opportunités professionnelles sans précédent. Toutefois, les équipes technologiques doivent complètement changer de perspective pour atteindre leurs prospects.

RAPPORT

La pensée AI native

Si les entreprises existantes ne peuvent devenir AI natives, elles doivent néanmoins rester vigilantes face à ces start-up basées sur l'IA qui s'accaparent de nouvelles opportunités de marché. En étudiant attentivement la manière dont les entreprises AI natives placent l'IA au cœur de leurs opérations et de leur technologie, les entreprises établies peuvent récolter les fruits de la réflexion et des méthodes de leurs plus récents concurrents.

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Une banale grenouille devient plus colorée en la regardant à travers des lunettes

ARTICLE

Leçons de technologie des AI natives

Découvrez comment les entreprises traditionnelles peuvent rivaliser avec leurs concurrentes AI natives émergentes.

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Vue rapprochée d'un minéral

L'IA multi-agents promet de révolutionner les opérations métiers

La fonction incontournable de l'IA est en chemin. Elle va transformer les opérations professionnelles plus tôt que vous ne le pensez. Découvrez comment les agents IA décloisonnent et connectent des logiciels disparates pour établir une plateforme d'opérations professionnelles à interface unique.

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Métiers et compétences

L'IA générative va bouleverser le marché du travail : certains vont devoir changer de lieu, d'autres de métier.

ARTICLE

L'IA générative va-t-elle aider ou freiner les femmes ?

Impossible d'ignorer l'impact biaisé de l'IA générative sur les femmes au travail. Les entreprises doivent agir dès maintenant pour rétablir l'équilibre.

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Une femme interagit avec un écran virtuel

ARTICLE

L'avenir des compétences humaines

Les directions des ressources humaines font face à un défi titanesque : aider le personnel à s'adapter afin qu'il puisse travailler avec l'IA générative et non se dresser contre elle.

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Un homme souriant

ARTICLE

L'IA générative nécessite de repenser les compétences

L'IA générative est en train de reformater les compétences métiers en mettant l'accent sur la réflexion, la communication et la prise de décisions critiques.

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Vue rapprochée d'un œil avec un reflet de graphiques sur le verre de lunette

Confiance du consommateur

La confiance tout comme la méfiance sont au cœur du débat public portant sur l'IA générative. Que peuvent faire les entreprises pour rallier les suffrages ?

IMMERSION

Faire de l'IA un partenaire de confiance

Seul un tiers des consommateurs a confiance en l'IA générative. Mais avec la bonne approche, les entreprises peuvent établir des stratégies convaincantes et persuasives.

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Un pont de pierre entre deux montagnes

IMMERSION

L'IA générative et le grand public : cinq astuces pour passer outre le scepticisme

Les entreprises doivent poser les bases d'une confiance solide pour leurs clients, et ce dès le début de leur parcours d'adoption de l'IA.

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ARTICLE

L'IA responsable : cinq étapes que les entreprises devraient suivre dès maintenant

Les entreprises doivent se focaliser sur cinq aspects essentiels lorsqu'elles conçoivent une IA responsable à leur échelle.

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Explorons les applications pratiques de l'IA générative pour votre entreprise, afin de créer de la valeur et des résultats, de manière sûre et responsable.

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