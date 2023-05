Produits connectés intelligents La connectivité intelligente étend les fonctionnalités des appareils grand public, médicaux et industriels, créant de nouvelles sources de revenus tout en rationalisant les processus et en offrant de meilleures expériences. Cognizant aide à développer des produits intelligents et connectés pour ses clients, y compris des solutions de santé numérique et des réseaux de nouvelle génération comme la 5G. Depuis plus de 25 ans, Cognizant travaille avec des entreprises de pratiquement tous les secteurs d'activité et transforme des produits de consommation, médicaux et industriels physiques et passifs en produits connectés, intelligents et « en tant que service ». Nous vous fournissons une boîte à outils inégalée pour offrir des produits connectés intelligents à vos clients.