Mettez la puissance de la personnalisation en temps réel au service de votre entreprise Avec Salesforce Data Cloud, votre entreprise améliore sa compréhension et son utilisation des données clients et dispose d'informations exploitables en temps réel et à grande échelle. Cognizant vous aide à tirer le meilleur parti de Salesforce Data Cloud, en intégrant efficacement données et informations pour créer des expériences clients vraiment personnalisées. Grâce au Salesforce Data Cloud Navigator, nous vous aiderons à identifier plus rapidement les cas d'utilisation pertinents et à harmoniser vos données dans une interface conviviale, permettant de créer et personnaliser les expériences dans l'ensemble de Salesforce Enterprise.