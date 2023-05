Nutzen Sie die Digitalisierung, um SCM zu modernisieren Die Digitalisierung Ihrer Lieferkette ist entscheidend, um in Ihrer Branche wettbewerbsfähig und relevant zu sein Im digitalen Zeitalter bedeutet die Schaffung von Mehrwert für Ihr Unternehmen mehr als nur den Blick auf traditionelle Supply Chain-Prozesse. Immerhin haben die „digital Natives" Ihren Kunden beigebracht höhere Anforderungen an ihre Verbraucherfahrungen zu stellen. Ihre neuen Aufgaben: Wertschöpfungsketten verändern, dynamische Kundenbedürfnisse erfüllen, einzigartige CX schaffen und symbiotische Beziehungen zu Lieferanten/Partnern aufbauen. Gestützt auf das Praxiswissen von Cognizant im Supply Chain Management können Sie höchst leistungsfähige Supply Chain-Lösungen nutzen. Zukunftsweisende Technologien machen es möglich. Durch die Nutzung dieser Technologien können Sie Ihre Supply Chain modernisieren und gleichzeitig die Betriebskosten senken. Und Sie gewinnen an Geschwindigkeit und Flexibilität, um auf neue Herausforderungen und Chancen zu reagieren, ohne zusätzliches Risiko für Ihren laufenden Betrieb.