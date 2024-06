AWS-Lösungen für Energie

Durch die Verlagerung veralteter Software­anwen­dungen in cloudbasierte Implemen­tierungen erzielen Energie­unternehmen große Geschäfts­vorteile. Wir konzentrieren uns auf Wertströme, integrieren bewährte moderne Methoden der Software­entwicklung in die Betriebs­abläufe unserer Kund:innen und verändern die Denkweise in Richtung Innovation und Zusammen­arbeit.