Performance Imperatives KI

Beispielsweise könnte ein Technologieunternehmen mit einem Pharmaunternehmen und einem Gesundheitsdienstleister zusammenarbeiten, um eine Plattform zu entwickeln, die die Wirksamkeit neuer Medikamente verbessern würde. Diese Partnerschaft könnte den Prozess der Arzneimittelentwicklung deutlich beschleunigen und ihn zudem patient:innenspezifischer gestalten, was zu besseren Behandlungsergebnissen führen würde. Jeder Partner in der Wertschöpfungskette würde einen einzigartigen Beitrag einbringen – KI-Expertise, Know-how in der Arzneimittel­ent­wicklung, Patient:innen­daten und klinisches Fachwissen – und vom Wissen des anderen profitieren.