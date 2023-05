Nach der weltweit führenden Positionierung der Application Modernization Services von Cognizant haben Srini Thiagarajan, CTO bei Cognizant Application Services, Aurimas Adomavicius, Head of Product bei Cognizant Digital Engineering, und Saleha Williams, Global Head of Strategy bei Cognizant, in dieser Ausgabe von Unfiltered Stories Application Services diskutiert mit Joel Martin, Research Leader bei HFS, darüber, was die Bemühungen, Herausforderungen und Geschichten zur Anwendungsmodernisierung vorantreibt.