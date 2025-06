Zscaler Zero Trust Americas Partner of the Year

Cognizant wurde von Zscaler zum Zero Trust Americas Partner of the Year ernannt, in Anerkennung seiner Leistungen bei der Förderung einer wirkungsvollen digitalen Transformation und der Stärkung der Cyberresilienz. Mithilfe der Plattform und der generativen KI-Fähigkeiten von Zscaler begleitet Cognizant seine Kund:innen auf ihrem Weg zu einer sicheren und skalierbaren Zero-Trust-Umgebung und liefert messbare Ergebnisse und Innovationen in der sich ständig weiterentwickelnden Cybersicherheitslandschaft.