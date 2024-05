Cognizant wird im ISG Provider Lens ™ – Salesforce Ecosystem Partners 2024 Report für die Märkte USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich als führend eingestuft. Der Bericht hebt unser umfangreiches und vielfältiges Portfolio in 16 Quadranten Salesforce-spezifischer Implementierungsdienste in den Bereichen Multicloud und Integration, Branchen-Clouds, Managed Application Services und Marketing-Automatisierung für große Unternehmen hervor, was es uns ermöglicht, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und unseren Kund:innen hochmoderne Services anzubieten.

Lesen Sie die Berichte, um mehr über die besonderen Kompetenzen von Cognizant im Bereich Salesforce-Angebote zu erfahren.