Cognizant wird im Bericht „ISG Provider Lens ™ Oracle Cloud and Technology Ecosystem“ in drei Kategorien in den USA als „Leader“ positioniert. Der Bericht würdigt Cognizant als Top-Oracle-Cloud-Partner für Beratungs-, Implementierungs- und Integrationsdienste sowie verwaltete Dienste – um die Modernisierungs­prozesse der Kund:innen voran­zutreiben und sie in die Lage zu versetzen, Geschäfts­ergebnisse zu erzielen.