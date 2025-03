Die besten Dienstleister für Geschäftsbanken 2025 von HFS Horizons

„Ich beglückwünsche Cognizant zu seiner Ernennung zum Marktführer im Bericht ‚The Best Service Providers for Commercial Banks 2025‘ von HFS. Die Erfüllung der Anforderungen von Geschäftsbanken ist ein einzigartiger Bereich im Finanzdienstleistungssektor, der ein tiefgreifendes IT- und Geschäftsbetriebs-Know-how erfordert, das auf die Befähigung des Unternehmens – und nicht der Verbraucher – ausgerichtet ist. Die Fähigkeit von Cognizant, die Kundenerfahrung durch Domain-Consulting, fundiertes Know-how im Bankgeschäft und starke Beziehungen zu Plattformpartnern in einem B2B-Kontext voranzutreiben, hat dem Unternehmen zu dieser Anerkennung verholfen.“

Elena Christopher, Lead Analyst und Chief Strategy Officer