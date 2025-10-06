HFS Horizon 3 Market Leader 2025

Cognizant befähigt Hypothekenunternehmen, mit Daten, künstlicher Intelligenz und plattformgesteuerter Innovation führend zu sein. Durch die Kombination von fundiertem Fachwissen mit Beratungskapazitäten und einem starken Partner-Ökosystem entwickeln wir zielgerichtete Betriebsmodelle, die intelligente Abläufe und technologiegestützte Effizienzsteigerungen ermöglichen. Unser Plattformwissen spielt eine entscheidende Rolle bei der Modernisierung und unterstützt sowohl die Build- als auch die Buy-Strategien von Hypothekenunternehmen.

Cognizant bietet mehr als 20 spezialisierte Assets und Akzeleratoren, die speziell für Hypothekengeschäfte entwickelt wurden, darunter DAF, iVerify und Compliance-Services, um Funktionslücken in generalistischen Plattformen und Kreditvergabesystemen zu schließen. Unsere Neuro®-Plattform ermöglicht KI-gestützte Prozessorchestrierung, nahtlose Integration mit Partnerprodukten und Leistung der Enterprise-Klasse in Daten- und Cloud-Umgebungen.