HFS Horizon 3 Market Leader 2025

„Die Modernisierung der Plattform hat für Kreditgeber, die Altlasten loswerden und sich auf die digitale Wirtschaft vorbereiten wollen, oberste strategische Priorität, und Cognizant ist mittendrin. Sie helfen der Branche, sich gegen makroökonomische Schocks, steigende CX-Anforderungen und zunehmende regulatorische Hitze durch Smart Ops und ein Tech-First-Playbook zu wappnen. Ihre flexiblen, konsumierbaren Engagement-Modelle und As-a-Service-Angebote erleichtern es Kreditgebern, eine sinnvolle Transformation in Gang zu setzen."
Divya Iyer, Practice Leader BFSI - Zitat der HFS Research-Analystin