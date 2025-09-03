Zum Hauptinhalt wechseln Skip to footer
Google Cloud Partner-Ökosystem 2025
Cognizant wird im ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem 2025-Bericht USA als Spitzenreiter anerkannt

Cognizant wurde im renommierten ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem 2025-Bericht in den USA in vier strategischen Quadranten als Spitzenreiter eingestuft und stärkt damit seine Position als vertrauenswürdiger Transformationspartner für Unternehmen, die sich in der Cloud- und KI-Landschaft bewegen.

  • Google Cloud Professional Services (Beratung und Migration)
  • Google Cloud Managed Services
  • Google Cloud-Dateninfastruktur-Services für Unternehmen
  • Google Cloud-Gen-KI- und -KI-Services
