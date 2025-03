Forbes, Die weltbesten Arbeitgeber 2024

Cognizant wurde von Forbes erneut als einer der besten Arbeitgeber der Welt ausgezeichnet. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wird in Zusammenarbeit mit Statista, dem weltweit führenden Statistikportal und Anbieter von Branchenrankings, vergeben.

Im Rahmen einer unabhängigen Umfrage, an der mehr als 300.000 Teilnehmer aus 50 verschiedenen Ländern teilnahmen, wurden die weltbesten Arbeitgeber 2024 ausgewählt. Befragte aus aller Welt gaben ihre „Bereitschaft zur Weiterempfehlung“ ihres Arbeitgebers auf einer Skala von 1 bis 10 an und hatten darüber hinaus die Möglichkeit, ihr Unternehmen im Hinblick auf verschiedene Aspekte der Beschäftigung zu bewerten. Die Befragten konnten zudem aktuelle und frühere Arbeitgeber bewerten und ihre öffentliche Wahrnehmung anderer Arbeitgeber in ihrem Land und ihrer Branche darlegen.