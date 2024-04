Während des gesamten Verlaufs eines Trans­formations­projekts neigen die Stakeholder in der Organisation dazu, den Nutzen ihrer harten Arbeit im Auge zu behalten. Dies ist sinnvoll, wenn man bedenkt, dass Unternehmen Finanz­transfor­mationen durchführen, um bestimmte Ziele zu erreichen, und sich an die möglichen Vorteile der Trans­formation zu erinnern, kann einem Stake­holder dabei helfen, motiviert zu bleiben.

Was CFOs und andere Stakeholder bei einer Finance-Cloud-Trans­formation auch im Kopf behalten, ist die Angst, dass die Vorteile – oder zumindest die versprochenen – am Ende des Projekts nicht realisiert werden. Nicht alle Trans­forma­tionen erzielen den gewünschten ROI, was die Frage aufwirft: Wie können sich Unternehmen während und nach dem ersten Trans­formations­projekt auf Erfolg einstellen?

Die Vorteile eines Finanz­transformations­projekts

Die Vorteile eines Trans­formations­projekts im Finanz­bereich lassen sich in zwei Kategorien einteilen: kurzfristig und langfristig.

Kurzfristig (mit anderen Worten, kurz nach der Inbetrieb­nahme eines modernen Finanz­management­systems) werden CFOs eine Reihe von Vorteilen erleben, darunter:

Sofortiger Zugriff auf detailliertere Finanzdaten im gesamten globalen Unternehmen

Schnellere Geschäfts­prozesse, einschließlich der Zeit bis zum Abschluss

Eine einzige Quelle der Wahrheit für alle Finanzdaten

Zuverlässigere Daten

Die Möglichkeit, viele manuelle Finanz­aufgaben zu automatisieren

Während diese Vorteile allein für einen ausreichenden ROI für ein Trans­formations­projekt sorgen würden, ist einer der größten Werte, die eine Finanz­transfor­mation bietet, die Fähigkeit, strategischer zu agieren. Szenario­planungs­tools und andere Funktionen ermöglichen es Unternehmen beispielsweise, mit größerer Genauigkeit vorauszuplanen.

Zu den langfristigen Vorteilen einer Finanztransformation gehören:

Die Fähigkeit der Finanzabteilung, proaktiver und weniger reaktiv zu agieren

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen der Finanzabteilung und anderen in der Organisation

Größere Agilität, sowohl für Finanzteams als auch für die Organisation insgesamt

Eine Veränderung in der Rolle des CFO und des Finanzteams im Allgemeinen

Diese langfristigen Vorteile stehen in der Regel im Einklang mit den wichtigsten Unternehmenszielen der obersten Führungsebene und können sie ursprünglich dazu veranlasst haben, eine Finanz­transfor­mation anzustreben. Sie sind somit das Endziel des Transformations­prozesses.

Die Vorteile einer Finanz­transformation

Der Schlüssel zur Erzielung der umfassenden, langfristigen Vorteile einer Finanztransformation liegt in der Annahme, dass es sich hierbei nicht nur um eine technologische Modernisierung, sondern um eine vollständige Umstruk­turierung der Denk- und Arbeitsweise der Organisation handelt. Während der Einsatz einer modernen Finanz­management­plattform für die Erzielung langfristiger Vorteile von entscheidender Bedeutung ist, hilft die Technologie lediglich dabei, den Grundstein für Veränderungen zu legen. Es ist die Transformation interner Prozesse, Rollen und Daten sowie die Art und Weise, wie Teams diese tiefgreifenden Veränderungen annehmen, die es Unter­nehmen ermöglichen, ihre Transformations­ziele zu erreichen.

Die Stakeholder eines Transformations­projekts müssen verstehen, dass es sich hierbei um mehr als nur ein Technologie-Upgrade handelt und dass sich die Arbeitsweise des internen Finanzteams und die Auswirkungen auf die Organisation insgesamt verändern werden.

Schaffen Sie eine neue Vision von Finanzen

Unternehmen, die eine erfolgreiche Transformation durchlaufen haben, haben häufig eine klare Vorstellung davon, wie ihre Finanzteams in vier bis fünf Jahren aussehen sollen. Diese Vision kann beinhalten, zu wissen, welche Finanz­funktionen sich in Zukunft ändern werden, wie Technologie genutzt wird, um die strategische Planung voran­zutreiben, und welche neue Rolle die Finanz­abteilung im Unternehmen insgesamt einnehmen wird.

Während der CFO derjenige sein kann, der diesen Plan für die Zukunft erstellt, muss er sich von der restlichen C-Suite daran beteiligen. Der CIO muss wissen, welche Technologien zur Umsetzung dieser Vision erforderlich sind, und sich Fragen stellen wie: „Wird ein neues cloud­basiertes Finanz­management­system alle erforderlichen Funktionen und Daten bereitstellen, oder benötigen wir zusätzliche Lösungen für so etwas wie Roboterprozesse?“ Automatisierung?"

Der CHRO muss wissen, welche Fähigkeiten das zukünftige Finanzteam benötigen wird und wie die Abteilung strukturiert sein wird, damit er mit der Umschulung bestehender Mitarbeiter:innen oder der Einstellung neuer Mitarbeiter:innen beginnen kann.

Nahezu jede Abteilung wird von einer digital trans­formierten Finanz­abteilung betroffen sein. Daher müssen Abteilungs­leiter:innen in diese neue Finanzvision eingeweiht werden und bereit sein, sie vor, während und nach dem Go-Live zu unterstützen.

Behalten Sie die Dynamik nach dem Go-Live bei

Der Übergang zu einem modernen Finanz­management­system ist eine große Leistung und kann wie das Ende einer langen, schwierigen Reise erscheinen. Allerdings ist die Inbetrieb­nahme einer neuen Lösung nur die erste Phase im Transformations­prozess, und Finanz­verantwort­liche müssen diese Dynamik in die Umsetzung langfristiger Veränderungen umwandeln.

Zu diesem Zweck müssen Change-Teams überlegen, wie sie die digitale Einführung nach dem Go-Live angehen können. Die Teams, die die Änderung leiten, müssen Fragen stellen, darunter:

Wo finden Benutzer:innen häufig gestellte Fragen, Schulungs­videos und andere Medien, die sie möglicherweise benötigen, wenn sie eine Frage haben?

Erhalten Benutzer:innen eine In-App-Schulung, wenn sie sich zum ersten Mal beim neuen System anmelden?

Wie bleiben Benutzer:innen über Änderungen in der neuen Lösung auf dem Laufenden, z. B. neue Funktionen und große Updates?

Wie wird Ihre Organisation die Einführung überwachen, Problembereiche identifizieren und häufige Probleme lösen?

Zusätzlich zur digitalen Einführung müssen sich Unternehmen dazu verpflichten, die Ergebnisse einer Transformation regelmäßig zu überwachen, kontinuierliche Anpassungen und Verfeinerungen auf der Grundlage von Feedback und Analysen vorzunehmen und die Ergebnisse anschließend auszuwerten. Keine Finanztransformation ist jemals wirklich abgeschlossen. Es handelt sich um einen kontinu­ierlichen Prozess, der Markt­veränderungen, neue Technologien und Änderungen in der Geschäfts­strategie berücksichtigt.

Ein modernes Finanzteam

Bei einer Finanztransformation geht es darum, was Finanzteams für das Unternehmen insgesamt leisten können, darunter:

Mehr datengestützte Erkenntnisse

Bessere Zusammenarbeit zwischen Finanzteams und dem Rest der Organisation

Die Fähigkeit, schnell auf Veränderungen zu reagieren

Finanzteams, die diese neue Rolle wirklich annehmen, werden besser in der Lage sein, ihre Organisationen zu unterstützen und einen größeren Mehrwert zu bieten. Diejenigen, die sich lediglich auf die Aktualisierung der Technologie konzentrieren, geraten am Ende ins Hintertreffen und schmälern den Unternehmenserfolg.