Vorteile der ISO 20022



Erste Vorteile der harmonisierten Formate finden sich im Bereich des Cross-Border-Zahlungsverkehr. SWIFT, der größte Betreiber der Infrastruktur für Nachrichtenaustausch, hat sich für das ISO 20022 Roll-Out als nächste Generation des Messaging-Formats entschieden. SWIFT nennt dieses Projekt CBPR+ (Cross-Border Payments and Reporting Plus). Die Zusammenlegung der Formate im TARGET2 und SWIFT CBPR+ Roll Out gewährleistet die Interoperabilität der Nachrichten. So werden kostenintensive und heterogene IT-System Landschaften innerhalb der korrespondierenden Banking-Landschaft vereinfacht.

Der zweite große Vorteil der Umstellung vom MT- zum MX-Standard sind reichhaltigere Daten, die in Nachrichten nach ISO 20022 vorliegen. Diese kann man für vielfältige Zwecke weiter nutzen. Die Erweiterung und Implementierung neuer Datenfelder ermöglicht die strukturierte Weiterverarbeitung nützlicher Daten und Informationen durch Banksysteme. Davon profitieren besonders Compliance-Prozesse wie z.B. AML/ KYC, Embargo-Prüfung und Sanction Screening. Insbesondere diese Daten könnten auch Banken und Finanzinstitute nutzen, um die User Experience zu verbessern, da Kunden der Bank durch verbesserte Reporting, Billing, Invoicing und Reconciliation-Prozesse enorm profitieren.

Das Roll-Out des Request-To-Pay (RTP) verbessert den Bereich der Retail-Zahlungen. Durch die Digitalisierung des Invoicing-Prozesses für B2C-Zahlungen erreichen Konsumenten mehr Kontrolle über ihre Finanzen und Direct Debits.

Angesichts der Vorteile der ISO im Bereich von Innovation, Interoperabilität, Compliance und User Experience und der damit einhergehenden Wichtigkeit der Projekte, ist die Umstellung ein Projekt, welches hohe Priorität haben muss.

The Cognizant Approach

Cognizant verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Banking und Insurance und hat das Ziel, Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft zu begleiten. Dazu bieten wir Softwarelösungen und entsprechende Implementierungsansätze. Cognizant hat bereits zahlreiche Kunden in verschiedenen Ländern bei der Umstellung auf ISO 20022 begleitet.

Die größte Herausforderung aus Sicht von Cognizant für EU-Banken ist der Wechsel von SWIFT MT zu ISO-MX-Formaten für EZB T2 / T2S Konsolidierungsprojekte, bei denen Cash Accounts und TARGET-Securities-Konten bis 2025 zusammengelegt werden sollen. Die zweite Herausforderung ist die Koexistenz der beiden Formate (MT und ISO MX) in SWIFT bis 2025. Wie oben beschrieben sind die ISO XML-Nachrichten datenreich und lassen sich nicht eins zu eins mit MT Nachrichten mappen. Daher sind Systemanpassungen oder Lösungsansätze zur Middleware-Konvertierung zu suchen und frühzeitig zu implementieren. Um die Daten innerhalb von XML-Nachrichten optimal nutzen zu können, muss eine Bank ihre gesamte Systemlandschaft genau unter die Lupe nehmen und bei der Anpassung auch nachgelagerte Systeme im Backoffice berücksichtigen. Last but not least müssen sich auch Mitarbeiter, die täglich mit solchen Systemen arbeiten, mit den neuen Formaten vertraut machen und hierzu geschult werden.

Cognizant unterstützt nationale und internationale Kunden innerhalb und außerhalb der EU dabei, ihre Zahlungsverkehr-Systemlandschaft zu modernisieren. Hierbei greift Cognizant auf ein Partnernetzwerk mit führenden Paymentlösungen zurück, um Kunden bei Payment-Umstellungsprojekten erfolgreich begleiten zu können. Durch einen ganzheitlichen Beratungsansatz und Erfahrungen in der Implementierung hat Cognizant bereits Projekte wie z.B. die MX-Umstellung für FedNow Services, SWIFT CSP Compliance und das SWIFT GPI Roll-Out erfolgreich durchgeführt.