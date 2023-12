Wenn uns die letzten Jahre etwas gelehrt haben, dann, dass Veränderungen in kürzester Zeit eintreten können. Durch den Aufbau einer soliden digitalen Grundlage für die Lieferketten können Unternehmen für mögliche Störungen in der Zukunft gewappnet sein.



Durch jahrelange Kostenoptimierung, Lieferantenkonsolidierung und Just-in-Time-Bestandsmanagement waren die Unternehmen auf die durch die Pandemie ausgelösten Angebots- und Nachfrageschocks nicht vorbereitet. Im Anschluss an die Pandemie - und als Reaktion auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen - überdenken Unternehmen ihre Lieferkettenstrategien.

Um die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken, raten wir unseren Kunden zu folgenden Maßnahmen:

Resilienz anstreben

Um die in den letzten Jahren aufgezeigten Schwachstellen zu beseitigen und ihre Lieferketten widerstandsfähiger gegen noch nie dagewesene Schocks zu machen, werden viele Hersteller (Schätzungen zufolge 83 % in den USA) wahrscheinlich einige ausländische Lieferanten durch inländische ersetzen. Die Beschaffung vor Ort wird nicht nur dazu beitragen, die sich schnell ändernde Verbrauchernachfrage und die gestiegenen Erwartungen an schnelle Lieferungen zu erfüllen, sondern auch die Lieferketten zukunftssicher gegen globale Störungen zu machen, die zu Versorgungsproblemen, Kosteneskalationen und Produktionskapazitäten führen.

Die Verteilungszentren hingegen werden möglicherweise geografisch stärker diversifiziert und durch einen stärker automatisierten und intelligenten Betrieb unterstützt. Nach der Pandemie hat Nike beispielsweise eine digitale Lieferkette aufgebaut, die sich auf Plattformen zur Bedarfsermittlung und Bestandsoptimierung stützt, um die Kunden schneller bedienen zu können.

Wir haben gesehen, wie Unternehmen durch die folgenden Maßnahmen erfolgreich eine widerstandsfähige Lieferkette aufgebaut haben:

Abbildung der Herausforderungen in Bezug auf Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit (VUCA) in der erweiterten Lieferkette, anstatt sich nur auf einzelne Berührungspunkte im Netzwerk zu konzentrieren

Analysieren Sie die Schwachstellen der Interaktionen im Liefernetzwerk

Einsatz digitaler Zwillinge für virtuelle Stresstests der Lieferkette und Identifizierung schwacher Verbindungen

Einsatz eines digitalen Kontrollturms zur schnellen Identifizierung und Lösung von Problemen und zur funktionsübergreifenden Zusammenarbeit bei deren Behebung

Einsatz von Automatisierung zum Schutz vor Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere im Lager

Nachhaltigkeit mit Daten fördern

Der Weg zur Nachhaltigkeit beginnt mit der Festlegung von Zielen und der Messung der Fortschritte anhand von ESG-Kennzahlen. Die beiden quantitativen Messinstrumente, die in dieser Hinsicht an Zugkraft gewonnen haben, sind die Lebenszyklusanalyse (LCA), ein quantitatives Instrument zur Messung der Umweltauswirkungen eines Produkts oder einer Dienstleistung, und die Kohlenstoffbilanzierung, die Audits der Treibhausgasemissionen von Unternehmen und Lieferketten umfasst.

Da Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, werden digitale Tools wie Blockchain und IoT zunehmend eingesetzt, um Daten über Produkte und Materialien zu sammeln und zu verfolgen sowie Rückverfolgbarkeit und Herkunft zu ermöglichen (mehr über die Rolle der Digitalisierung in ESG erfahren Sie hier). Diese digitalen Techniken stärken nicht nur das Vertrauen der Verbraucher in die Authentizität, sondern sorgen auch für minimale Umweltauswirkungen während der Produktion, des Transports und des Verbrauchs von Produkten und Materialien. Für Lieferketten mit mehreren Knotenpunkten wird es immer wichtiger, die Produktkomponenten zu verfolgen, um sowohl die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten als auch die Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen.

Nachhaltige Lieferketten enden nicht mit der Auslieferung des Produkts an den Verbraucher. Vielmehr gehen sie über den traditionellen Produktlebenszyklus hinaus und umfassen Recycling und Wiederverwendung. Diese Kreislaufwirtschaft ermöglicht es Unternehmen, mehr Wert aus Produkten zu schöpfen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Im Jahr 2020 hat die H&M-Gruppe einen B2B-Service eingeführt, der es anderen Bekleidungseinzelhändlern ermöglicht, auf ihre strategisch aufgebaute Lieferantenbasis zuzugreifen, um die Nachhaltigkeit ihrer eigenen Lieferketten zu verbessern. H&M selbst hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 100 % recycelte oder nachhaltig beschaffte Materialien zu verwenden und bis 2040 die Treibhausgasemissionen zu kompensieren.

Um die Nachhaltigkeit der Lieferkette zu gewährleisten, müssen die Unternehmen:

Regelmäßige Überprüfung des nachhaltigen Wertes durch vernetzte digitale Tools

die Lieferknotenpunkte von Rohstoffen von der Produktion bis zum Recycling/Wiederverwendung nach dem Verbrauch abbilden und digitalisieren

neue Geschäftsmodelle und Möglichkeiten wie die Kreislaufwirtschaft einplanen

Verfolgung und Rückverfolgung mit digitalen Tools wie Blockchain und IoT

Einsatz von KI/ML zur Entwicklung flexibler Lieferketten, die sich an schnell ändernde Vorschriften und Verbraucherpräferenzen anpassen können

Differenzierung der Marke durch Nachhaltigkeit in der Lieferkette

Erschließung von Werten durch Zusammenarbeit

Um der zunehmenden Komplexität und Interdependenz in der heutigen Lieferkette zu begegnen, ist eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten erforderlich. Eine McKinsey-Umfrage unter mehr als 100 großen Unternehmen aus verschiedenen Branchen ergab, dass eine bessere Zusammenarbeit zwischen Einkäufern und Lieferanten zu höherem Wachstum, niedrigeren Betriebskosten und größerer Rentabilität als in der Branche führt.

Integration ist der erste Schritt zu einer besseren Zusammenarbeit. Führende Supply-Chain-Tools (IBM Sterling Commerce, Blue Yonder S&OP, Oracle, Symphony Retail und andere) für die Planung und Ausführung ermöglichen es Unternehmen heute, Daten in großem Umfang mit Lieferanten, Kunden oder beiden auszutauschen, um Risiken zu verringern, die Effizienz zu verbessern und die Verfügbarkeit vorherzusagen.

Um die Zusammenarbeit über die gesamte Lieferkette hinweg zu ermöglichen, müssen Unternehmen:

Modernisierung der Lieferkettensysteme und -prozesse mit Best-of-Breed-Tools

Knotenpunkte in der Lieferkette abbilden und den Informationsaustausch nahezu in Echtzeit einrichten

Strategische Abstimmung zwischen den Unternehmen der Lieferkette und Austausch bewährter Verfahren

Transparenz und Vertrauen innerhalb der Lieferkette schaffen

Nutzung digitaler Tools wie Blockchain für den vertrauenswürdigen und sicheren Datenaustausch innerhalb der Lieferkette

Berichterstattung und gemeinsame Nutzung der von den Teilnehmern der Lieferkette geschaffenen und verteilten Werte

