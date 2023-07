Annahmen hindern uns daran, die Menschen in unserem Privat- und Berufsleben vollständig zu verstehen. Hier sind vier Möglichkeiten, wie Sie aufhören anzunehmen und anfangen zuzuhören.

Ich bin blond und hellhäutig - und ich bin eine stolze Chickasaw-Indianerin. Sie können sich vorstellen, mit welchen Vorurteilen ich im Laufe meines Lebens konfrontiert worden bin. Und um ehrlich zu sein, habe ich mich auch mit meinen eigenen auseinandergesetzt.

In einer Zeit, in der ungerechtfertigte Annahmen über andere so tief in unserer Kultur verwurzelt zu sein scheinen wie eh und je, ist der Arbeitsplatz der ideale Ort für schwierige Gespräche. Doch anstatt unbequeme Themen zu vermeiden, sollten wir sie einladen und sie als Lernchance begreifen. Je mehr wir uns austauschen und zuhören, desto mehr erkennen wir, wie sehr wir uns ähneln, und die Bereiche, in denen wir Unterschiede entdecken, können faszinierend, lehrreich und sogar verbindend sein.

Das richtige Aussehen

Als ich in Oklahoma aufwuchs, wo einer von 10 Einwohnern ein Indianer ist, nahm mich mein Vater oft mit in die Bibliothek, um über unsere Vorfahren zu recherchieren. Er dachte immer, er würde mich trösten, wenn er sagte: "Es ist in Ordnung, dass deine Haut blass ist. Du bist immer noch ein Chickasaw." Ich habe es immer geliebt, dass er mich ermutigt hat, mein Erbe zu erforschen und anzunehmen.

Abgesehen von häufigen Sonnenbränden hat mich meine helle Haut selten gestört. Aber sie hat oft für Verwirrung gesorgt. In der Schule scherzten die Leute: "Wen hast du bezahlt, um auf die Liste zu kommen?" Das ist ein Witz aus Oklahoma: Als Oklahoma von einem Indianerterritorium in einen Bundesstaat umgewandelt wurde, mussten sich die Indianer für die Anerkennung als Bundesstamm anmelden. Es war manchmal von Vorteil, wie ein "normaler" Amerikaner auszusehen, doch die Oklahomer sind sehr stolz auf ihr indianisches Erbe. Obwohl ich die Kommentare als gutmütig auffasste, war darin die Frage enthalten, ob ich wirklich ein Chickasaw sei.

Vorschnelle Urteile trafen mich häufig

Durch meine Erfahrung habe ich einen Sitzplatz in der ersten Reihe für die Art von vorschnellen Urteilen, die wir alle so leicht fällen können. Hier sind vier Lektionen, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe, wie man produktiv mit Annahmen umgeht.

Lektion 1: Hören Sie sich die Geschichten und Hintergründe der anderen an. Der Arbeitsplatz besteht aus Menschen mit einzigartigen Perspektiven, und ihre Geschichten können als Eisbrecher dienen, die wir brauchen, um Klischees zu entkräften. Weil ich nicht indisch aussehe, sind die Leute oft überrascht, wenn sie hören, dass mein Großvater in Restaurants nicht bedient wurde, weil er Indianer war. Meine Familiengeschichte und mein Chickasaw-Erbe sind fast immer unerwartet. Kurz nachdem ich meinen ersten Job auf dem Capitol Hill angetreten hatte, hörte ich zufällig, wie ein Kollege in der Nähe fragte: "Was ist eigentlich aus dem Inder geworden, der sich um eine Stelle beworben hat?" "Das bin ich!" sagte ich. "Ich bin der Inder." Sie war ziemlich überrascht, und das gab mir die Gelegenheit, meinen Kollegen mehr zu erzählen.





Lektion 2: Versuchen Sie, Meinungsverschiedenheiten nicht zu personalisieren. Meinungsverschiedenheiten machen die Gespräche ansprechender und produktiver. Sie können aber auch unglaublich schwer zu überwinden sein. Ein wichtiger erster Schritt besteht darin, die Meinung anderer nicht persönlich zu nehmen. Das nimmt den Kommentaren den vermeintlichen Stachel und hilft uns, die Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Es fällt uns leichter, unsere eigene Sichtweise zu schärfen und zu verteidigen (oder manchmal auch zu verfeinern oder zu ändern), wenn wir uns durch andere oder sogar unangemessene Ansichten nicht provoziert fühlen. In einem Semester des Jurastudiums belegte ich einen Kurs über indisches Recht. Manchmal sprachen die anderen Studenten frei - und nicht immer höflich - über Fragen der indianischen Kultur und Traditionen. Es war nichts, was ich nicht schon vorher gehört hätte. Aber ich würde sagen, dass ich sie überraschte, weil ich ihnen mehr Hintergrundwissen über die Geschichte der Indianer vermittelte. Meine Klassenkameraden äußerten sich nicht aus Feindseligkeit oder Bosheit, und da ich nicht so reagierte, als ob sie das getan hätten, konnten wir die Themen diskutieren, ohne dass eine der beiden Seiten den Mund hielt. Annahmen am Arbeitsplatz profitieren von der gleichen Offenheit der Ideen und dem Geist der Debatte.





Lektion 3: Seien Sie sich bei Ihren Annahmen auch darüber bewusst, wie andere Sie sehen. Annahmen gehen in beide Richtungen. Es sind die Urteile, die wir über andere fällen, und diejenigen, von denen wir annehmen, dass andere sie über uns fällen werden. Als der Richter des Obersten Gerichtshofs Neil Gorsuch mich einlud, als sein Rechtsreferendarin zu arbeiten, brachte mich diese Erfahrung auf eine Reise, die mir weitaus mehr Akzeptanz einbrachte, als ich angenommen hatte. Ich war die erste registrierte Bürgerin eines indianischen Stammes, die am Obersten Gerichtshof arbeitete, und die Chickasaws gaben die Nachricht in einer Pressemitteilung bekannt, die die Aufmerksamung der juristischen Medien erregte. Ich fragte mich, ob man mich als jemanden ansehen würde, der Anspruch auf ein Erbe erhebt, das ich nicht haben sollte. Stattdessen war der Empfang innerhalb und außerhalb des Gerichtshofs durchweg positiv und sogar feierlich. Kurze Zeit später baten die Chickasaws darum, meinen Regierungsdienst in einem Werbespot des Stammes zu zeigen. Das war ein großer Moment für mich: Jemand anderes als ich und meine Familie erkannte an, dass ich Indianerin war. Es unterstrich, dass ich Indianerin sein kann, ohne so auszusehen. Das Ergebnis? Möglicherweise finden wir bei anderen mehr Verständnis, als wir uns erhoffen.





Lektion 4: Wissen, wann man seinen Standpunkt vertreten muss. Während eines Vorstellungsgesprächs zu Beginn meiner Karriere fragte mich der Gesprächspartner: "Stört es Ihren Mann, dass Sie außer Haus arbeiten?" Seine Frage war natürlich unverhohlen sexistisch. Doch manchmal sind es die alltäglichen Annahmen über die Eignung für bestimmte Rollen und Aufgaben, die am heimtückischsten sind. Ich war auf diese Frage völlig unvorbereitet, nachdem ich im Jurastudium so hart gearbeitet hatte. Ich wusste, dass die vorgefasste Meinung des Gesprächspartners eine Grenze überschritten hatte und dass ich nicht mit ihm zusammenarbeiten würde, selbst wenn ich die Stelle bekäme. Also sagte ich ihm, dass sich mein Mann darauf verlassen würde und dass ich an der juristischen Fakultät genug gelernt hatte, um zu wissen, dass seine Frage unzulässig war. Während meiner Zeit am Obersten Gerichtshof hatte ich die Gelegenheit, diese Erfahrung mit der Richterin Ruth Bader Ginsburg zu teilen, die ihr ganzes Leben damit verbracht hatte, Annahmen zu widerlegen. Nachdem die Richterin die Geschichte gehört hatte, lächelte sie schüchtern und wissend. Das zeigt nur, dass es Zeiten gibt, in denen wir uns alle daran erinnern müssen, weder zu schrumpfen noch uns aufzublasen, sondern ruhig unseren Standpunkt zu vertreten.

Annahmen werden am Arbeitsplatz immer eine Rolle spielen, weil sie zum Menschsein gehören. Aber wenn wir uns dieser Tendenz bewusster werden, können wir unser Verständnis für andere und für uns selbst erweitern. Es ist an der Zeit, eine neue Annahme zu treffen: dass wir die Geschichte einer Person erst dann kennen, wenn wir ihr zuhören, wenn sie sie erzählt.