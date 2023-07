Hier sind vier Möglichkeiten, sich auf die kommenden SEC-Anforderungen vorzubereiten, die voraussichtlich im Dezember 2022 in Kraft treten werden.

In den letzten 16 Jahren habe ich mit Unternehmen zusammengearbeitet, die auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit einen Schritt voraus waren, und mit anderen, die gerade erst anfingen. Das Tempo war insgesamt gemächlich, weil es nicht so viel Schwung gab wie heute.

Heute haben die Unternehmen verstanden, dass Nachhaltigkeit nicht mehr ein "nice to have" ist, sondern ein "must-have". Ohne sie ist ihr Geschäft gefährdet - nicht nur aus Sicht des Klimawandels, sondern auch aus Sicht der Marke, der Einnahmen und des Marktes. Daher ergreifen die Regierungen Maßnahmen, indem sie Nachhaltigkeitsinitiativen und -vorschriften einführen, die die Unternehmen dazu ermutigen und befähigen bzw. zwingen, Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.

In den USA ist eine der wichtigsten Initiativen ein ESG-Offenlegungsrahmen der Securities and Exchange Commission (SEC). Das Rahmenwerk wird wahrscheinlich weitreichende Auswirkungen auf börsennotierte Unternehmen in den USA und weltweit haben, da aggregierte Lieferanteninformationen auch an die SEC weitergegeben werden, wenn Unternehmen ihre Scope-3-Informationen mitteilen.

Wenn das SEC-Rahmenwerk in Kraft tritt - wahrscheinlich in einigen Monaten - werden alle in den USA tätigen börsennotierten Unternehmen betroffen sein, nicht nur diejenigen, die in Sektoren tätig sind, die typischerweise mit hohen Emissionen oder anderen negativen Umweltauswirkungen in Verbindung gebracht werden. Selbst Unternehmen mit einer starken ESG-Bilanz werden die Auswirkungen spüren, da sie möglicherweise Ressourcen von anderen strategischen Initiativen abziehen müssen, um die neuen Offenlegungsanforderungen zu erfüllen.

Wie man sich auf die neuen ESG-Anforderungen vorbereitet

Unternehmen, die jetzt mit den Vorbereitungen beginnen, sind am besten positioniert, um den Sturm zu überstehen und der Konkurrenz voraus zu sein. Es gibt zwar keine Patentlösung, aber hier sind vier Maßnahmen, die US-Unternehmen ergreifen können, um sich auf die potenziellen SEC-Anforderungen vorzubereiten, die voraussichtlich im Dezember 2022 in Kraft treten werden.