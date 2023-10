Life Sciences- und Gesundheitsorganisationen haben begonnen, die für die patient:innenzentrierte Gesundheitsversorgung erforderliche digitale Infrastruktur aufzubauen. Dieses vernetzte Gesundheitssystem wird verschiedene Informationssysteme (für klinische Studien, Management der Kund:innenbeziehung, Patient:innenakten usw.) zusammenführen und verschiedenen Interessengruppen wie Ärzt:innen, Versicherern, Laboren usw. ermöglichen, Patient:innendaten besser auszutauschen und somit personalisierte digitale Erfahrungen anzubieten. Ein Beispiel für eine personalisierte Erfahrung könnte die Verwaltung der Arzneimitteltherapie mithilfe digitaler Therapeutika sein. Die Ärzt:innen können die Therapie aus der Ferne verwalten und die Gesundheit der Patient:innen mithilfe tragbarer Geräte überwachen. Das digitale System könnte die Patient:innen über eine mobile App an die Einnahme des Arzneimittels erinnern und die Arzneimitteleinnahme mithilfe eines intelligenten Autoinjektors unterstützen. Die fragmentierten Patient:innenverläufe aus der Vergangenheit während klinischer Studien oder Behandlungsphasen werden zu integrierten und personalisierten Erfahrungen werden.

Digitalisierte Daten spielen eine entscheidende Rolle bei der Transformation des Patient:innenerlebnisses. Zu den wichtigsten Datenquellen gehören klinische Daten, elektronische Patient:innenakten (EHR), Daten von Wearables und Verschreibungsdaten durch Gesundheitsdienstleister:innen. Diese Datenquellen sind oft isoliert, was die Schaffung eines ganzheitlichen Patient:innenerlebnisses behindert. Patient:innenplattformen und Anwendungen mit ihren in verschiedenen Life Sciences und Gesundheitsorganisationen gespeicherten Daten müssen nahtlos Daten miteinander kommunizieren, um Patient:inneneinblicke zu generieren und verbesserte Erfahrungen anzubieten. Verschiedene Interessengruppen wie Krankenhäuser, klinische Studienorganisationen usw. in der Branche müssen zusammenarbeiten, um effektiven Datenaustausch zu ermöglichen. Darüber hinaus wird Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt, um diese Datenquellen besser zu verstehen. KI-gestützte Diagnosetools, klinische Entscheidungs­findungstools, Arzneimittel­entdeckungs­prozesse und Robotik ermöglichen es den Patient:innen, informierte Entscheidungen zu treffen und verbesserte Interaktionen zwischen Patient:innen und Ärzt:innen zu fördern. Die zuneh­mende Anzahl von KI-Anwendungsfällen in den Bereichen Arzneimittel­ent­deckung, klinische Entscheidungsfindung, Diagnostik und Robotik verspricht, unser Verständnis der Krankheitszustände der Patient:innen zu vertiefen und hochgradig personalisierte Gesundheitserlebnisse zu bieten. KI-basierte Produkte zur Erkennung von bösartigen Tumoren wurden bereits von der FDA zur klinischen Anwendung zugelassen

Vorteile der patient:innenzentrierten digitalen Gesundheitsversorgung

Die patient:innenzentrierte Gesundheitsversorgung, die digitale Technologien wie Internet der Dinge (IoT)-Geräte, Big Data-Analyse, intelligente Wearables usw. nutzt, bietet sowohl Patient:innen als auch Gesundheits­dienst­leister:innen vielfältige Vorteile.



Die wichtigsten Vorteile und Anwendungsfälle werden im Folgenden diskutiert:

Verbesserte Patient:innenerfahrung und Zufriedenheit: Durch die Personalisierung von Gesundheitsdienstleistungen für individuelle Patient:innen können Gesundheitsdienstleister:innen die allgemeine Patient:innenerfahrung erheblich verbessern, was zu höheren Zufriedenheitsraten führt. Ein Beispiel könnte eine Krankenhaus-App sein, die den vollständigen Behandlungsplan einer Patientin oder eines Patienten während des stationären Aufenthalts enthält. Die Pflegekräfte könnten die wichtigsten patient:innenbezogenen Informationen in der App aktualisieren und der Patientin oder dem Patienten ermöglichen, die im Krankenhaus verbrachte Zeit besser zu planen. Diese App könnte auch einige entspannende und erholsame Aktivitäten im Krankenhaus beinhalten.





Herausforderungen, die bewältigt werden müssen

Der Mangel an gemeinsamen Bemühungen in den Life Sciences und Gesundheitsorganisationen, um die für die patient:innenzentrierte Gesundheits-versorgung erforderliche digitale Infrastruktur aufzubauen, behindert die patient:innenzentrierte Sichtweise auf das Gesundheitswesen. Um die beabsichtigten Vorteile der patient:innenzentrierten und digitalisierten Gesundheitsversorgung entlang der Patient:innenwertschöpfungskette zu erreichen, müssen verschiedene Interessengruppen zusammenarbeiten und den Fokus auf die Patientin oder den Patienten in den Mittelpunkt ihrer Initiativen stellen.



Die wichtigsten Herausforderungen, die die Verwirklichung der patient:innenzentrierten Gesundheitsversorgung voran bringen:

Patient:innendatenaustausch und Datenschutz: Die Zustimmung der Patient:innen zur Datenfreigabe als Eigentümer:in der Daten bleibt eine kritische Herausforderung, um die Verknüpfung der von verschiedenen Gesundheitsorganisationen angebotenen Dienstleistungen zu ermöglichen. Die Verwaltung von Datenschutzbedenken auf sichere Weise könnte zu einer Win-Win-Situation führen.





Die Zustimmung der Patient:innen zur Datenfreigabe als Eigentümer:in der Daten bleibt eine kritische Herausforderung, um die Verknüpfung der von verschiedenen Gesundheitsorganisationen angebotenen Dienstleistungen zu ermöglichen. Die Verwaltung von Datenschutzbedenken auf sichere Weise könnte zu einer Win-Win-Situation führen. Integration von Technologie und Plattformen: Die Integration verschiedener Technologien und Plattformen, um den Patient:innen eine nahtlose Erfahrung zu bieten, ist komplex und erfordert erhebliche Investitionen. Life Sciences und Gesundheitsorganisationen müssen zusammenarbeiten, um den maximalen Nutzen für die Patient:innen zu erzielen.





Die Integration verschiedener Technologien und Plattformen, um den Patient:innen eine nahtlose Erfahrung zu bieten, ist komplex und erfordert erhebliche Investitionen. Life Sciences und Gesundheitsorganisationen müssen zusammenarbeiten, um den maximalen Nutzen für die Patient:innen zu erzielen. Ermächtigung der Patient:innen bei Entscheidungen: Die Ermächtigung der Patient:innen zur aktiven Beteiligung an ihren Gesundheitsentscheidungen erfordert Bildung und Unterstützung. Initiativen zur Bereitstellung von Informationen und Unterstützung für Patient:innen müssen gestärkt werden, um gemeinsame Entscheidungsfindung zu fördern.





Die Ermächtigung der Patient:innen zur aktiven Beteiligung an ihren Gesundheitsentscheidungen erfordert Bildung und Unterstützung. Initiativen zur Bereitstellung von Informationen und Unterstützung für Patient:innen müssen gestärkt werden, um gemeinsame Entscheidungsfindung zu fördern. Ressourcen- und Kostenbeschränkungen: Die Entwicklung und Implementierung personalisierter Gesundheitslösungen erfordern begrenzte Ressourcen und Budgets. Die Wertversprechen einer auf die Patient:innen fokussierten Gesundheitsversorgung müssen etabliert werden, damit Investitionen festgelegt werden.





Die Entwicklung und Implementierung personalisierter Gesundheitslösungen erfordern begrenzte Ressourcen und Budgets. Die Wertversprechen einer auf die Patient:innen fokussierten Gesundheitsversorgung müssen etabliert werden, damit Investitionen festgelegt werden. Übergang zu einem patient:innenzentrierten Betriebsmodell: Der Übergang von einem anbieter:innenzentrierten und lieferant:innen­orientierten zu einem patient:innenzentrierten Betriebsmodell erfordert erhebliche organisatorische Veränderungen. Die Akteur:innen in der Gesundheitswertschöpfungskette müssen gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um diese organisatorische Veränderung herbeizuführen.

Perspektive

Die patient:innenzentrierte Gesundheitsversorgung und die damit verbundene digitale Erfahrung repräsentieren die Zukunft des Gesundheitswesens. Die Verschmelzung von digitalen Technologien und personalisierter Gesundheits­medizin birgt das Potenzial, das Gesundheitswesen in ein ganzheitlicheres und effektiveres System zu verwandeln. Obwohl Herausforderungen bestehen, überwiegen die Vorteile einer patient:innenzentrierten Gesundheitsversorgung in der Life Sciences- und Gesundheitsbranche. Dazu gehören verbesserte Patient:innenergebnisse, gesteigerte Erfahrungen und gestärkte Entschei­dungs­findung. Da die Interessenvertreter:innen der Branche weiterhin in diese Vision investieren, können wir uns auf ein Gesundheitssystem freuen, das sich um die Bedürfnisse und Vorlieben der Patient:innen dreht.

