Cognizant und die Smart Factory Navigator AG arbeiten gemeinsam an der unkomplizierten Verfügbarkeit von Smart Factory-Innovationen

Erfahrene und weitsichtige globale Technologieexpert:innen treffen auf junge und undogmatische Technologiebegeisterte: Diese End-to-End-Partnerschaft zielt darauf ab, eine leicht zugängliche Plattform für digitale Transformation in der Fertigungsindustrie umzusetzen.

Cognizant und die Smart Factory Navigator AG („Smart Factory Navigator AG“, ein HSG Spin-off) haben eine strategische Partnerschaft zur Demokratisierung von Smart Factory-Innovationen und zur Beschleunigung der digitalen Transformation in der Fertigungsindustrie angekündigt. Die Partnerschaft ist das Ergebnis aus gemeinsamen digitalen Initiativen seit 2020 und kombiniert tiefgreifende Branchen- und Prozesserfahrung in der Fertigungsindustrie mit Fähigkeiten zur digitalen Transformation. Ziel ist es, digitale Anwendungen der Smart Factory für alle Unternehmen der Fertigungsindustrie zugänglich zu machen: einfach und schnell zu den richtigen Anwendungsfällen und passenden Lösungen. „Die Smart Factory ist ein entscheidender Bestandteil der zukünftigen Transformationsreise der Fertigungsindustrie“, sagt Adrian Rüedy, Mitgründer und CEO der Smart Factory Navigator AG. „Wir freuen uns, mit dem renommierten Partner Cognizant zusammenzuarbeiten, der unsere Vision der Demokratisierung der Smart Factory teilt.“

Kernstück der Partnerschaft ist das Smart Factory Navigator Framework (das „Framework“), das darauf abzielt, Smart Factory-Innovationen zu demokratisieren und Unternehmen bei der Investition in die richtigen Digitalisierungsprojekte zu unterstützen. Das Framework basiert auf dem Smart Factory Framework, das in einer fünfjährigen gemeinsamen Forschungsphase an der Universität St. Gallen und der Fachhochschule Ostschweiz entwickelt wurde, um die Smart Factory-Landschaft zu standardisieren. Das Smart Factory Navigator Framework besteht aus über 800 Digitalisierungsinitiativen, die zu 44 der vielversprechendsten digitalen Initiativen für Fertigungsunternehmen verdichtet wurden, um führend in der intelligenten Fertigung zu werden.