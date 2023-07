Kryptowährung und Metaverse: Ein Ausblick für Banken

Das Bewusstsein der Verbraucher:innen für Kryptowährungen ist zu groß geworden, als dass Banken es ignorieren könnten. Ende 2021 gaben 31 % der Amerikaner im Alter von 18 bis 29 Jahren an, dass sie in Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether investiert, mit ihnen gehandelt oder sie verwendet haben. Diese Altersgruppe umfasst das Ende der Millennials und die ältesten Mitglieder der Gen Z - der "Sweet Spot" der jungen Verbraucher:innen, die die Banken für ihren lukrativen Customer Lifetime Value gewinnen wollen.

Der "Krypto-Winter" von 2022 mag das Interesse an virtuellen Währungen und dem Metaverse abgekühlt haben, aber die Finanzakteure der Wall Street scheinen unbeeindruckt zu sein, und die Währung wird sich mit der Zeit wahrscheinlich wieder erholen, mit weniger Volatilität. Die meisten führenden und aufstrebenden Volkswirtschaften experimentieren mit staatlich unterstützten Kryptowährungen, die als digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) bekannt sind. Als Zahlungsmittel sind Kryptowährungen auf dem Vormarsch, denn 85 % der großen Einzelhändler akzeptieren Kryptowährungen als Zahlungsmittel.

Das Metaverse befindet sich noch in den Anfängen, und der Schwerpunkt der virtuellen Welten lag bisher auf der Gemeinschaft und den Inhalten, wobei das Spielen die bahnbrechende Anwendung war. Wenn die schiere Bekanntheit jedoch ein Indikator ist, wird das Metaverse zu einem wichtigen Kanal für Banken: In einem Zeitraum von sechs Monaten stieg die Zahl der Verbraucher:innen weltweit, die angaben, vom Metaverse gehört zu haben, um 131 %, von 32 % im Juli 2021 auf 74 % im März 2022.

Handeln, bevor eine Störung eintritt

Der Schlüssel für Banken ist es, schnell zu handeln - bevor es zu Störungen kommt. Die Pandemie war das seltene Ereignis, bei dem die Reaktion glasklar war: Digitale Prozesse waren die Antwort auf die Bedürfnisse von Mitarbeitenden und Kund:innen, die im Haus sind.

Der Weg zur Konvergenz von Kryptowährungen und dem Metaverse ist weit weniger klar. Hier sind vier Möglichkeiten, wie Banken ihre Krypto-/Metaverse-Strategie für die Zukunft planen können:

Bestimmen Sie Ihre Rolle im Kryptowährungsökosystem . Eine grundsätzliche Frage, mit der jede Bank konfrontiert ist, ist die Frage, ob ihr Geschäftsmodell die Monetarisierung von Kryptowährungen beinhaltet - zum Beispiel als Partner für Krypto-Wallets oder als Plattform für die Verarbeitung von Krypto-Transaktionen - oder ob sie Kryptowährungen als Dienstleistung für die Kundenakquise und -bindung annehmen will.



Einige Banken werden sich für einen hybriden Ansatz entscheiden, der sowohl die Monetarisierung von Kryptowährungen als auch die Übernahme von Kryptowährungen als Dienstleistung umfasst. Wie auch immer die Strategie aussieht, es ist wichtig, einen Plan zu haben, bevor die Marktumstände Sie dazu zwingen.





Bei der Expansion in neue Märkte wie Kryptowährungen und das Metaverse muss man genau wissen, wie man die Kunden bedient und ihnen einen profitablen Mehrwert bietet. Identifizieren Sie greifbare Anwendungsfälle und priorisieren Sie diese, um sich frühzeitig Vorteile zu verschaffen.





Die Krypto-/Metaverse-Strategie muss genau auf die Bedürfnisse der Marktsegmente der Bank abgestimmt sein, insbesondere wenn sie mit Fintechs und Neobanken konkurriert. Dies erfordert eine Rückbesinnung auf die Grundlagen der Kunden: Was sind die Vorlieben, Abneigungen und Präferenzen Ihrer Kunden? Bei der Expansion in neue Märkte wie Kryptowährungen und das Metaverse muss man genau wissen, wie man die Kunden bedient und ihnen einen profitablen Mehrwert bietet. Identifizieren Sie greifbare Anwendungsfälle und priorisieren Sie diese, um sich frühzeitig Vorteile zu verschaffen. Verstehen Sie Ihre technologischen Stärken und Herausforderungen. Die gute Nachricht ist, dass die meisten Finanzinstitute bereits Modernisierungsinitiativen auf den Weg gebracht haben und einen Rahmen für den Aufbau virtueller Erlebnisse geschaffen haben.



Andere technologische Herausforderungen warten jedoch noch. Der Mangel an Interoperabilität und Standards gehört zu den größten Herausforderungen für Kryptowährungen und das Metaverse. So können Blockchains zwar potenziell schnellere Zahlungen und Überweisungen sowie Kapital- und Kreditservices ermöglichen, aber sie können derzeit keine Daten austauschen oder übertragen und keine Transaktionen untereinander abschließen.



Ebenso gibt es kein Standarddateiformat für 3D-Inhalte. Virtuelle Plattformen wie Fortnie und Roblox können nach wie vor nicht miteinander kommunizieren. Neu gegründete Standardisierungsorganisationen wie das Open-Source-Protokoll Inter-Blockchain Communication (IBC) und das Metaverse Standards Forum hoffen, das Metaversum zu öffnen.



Da es sich beim Metaverse nicht nur um einen neuen Kanal, sondern auch um einen neuen Handelsbereich handelt, wird die Integration der Kanäle zu einer neuen Herausforderung für die Banken, die bereits eine große Herausforderung darstellt. Welche Auswirkungen hat es für Banken, wenn ein Kunde einen Hypothekenantrag offline beginnen, ihn im Metaverse abholen und dann über die mobile App unterschreiben möchte? Sicherheit ist eine Priorität, ebenso wie die Authentifizierung von Kunden über virtuelle Plattformen, mobile Geräte, Telefon und webbasierte Plattformen. Darüber hinaus erfordert die Echtzeitausführung eine Orchestrierungsebene und Kanäle, die miteinander kommunizieren können.



Die Fähigkeit, Daten vor Ort zu verstehen, ist für Banken nach wie vor ein wichtiges Thema, da die Institute dazu übergehen, Daten miteinander zu verknüpfen und die nächstbesten Handlungsempfehlungen zu automatisieren. Die Nutzung von Daten und die Gestaltung von Erlebnissen wird noch wichtiger werden, wenn sich der Handel auf die virtuelle Realität ausweitet.





Indem sie Pilotprojekte starten und daraus lernen, können die Banken eine übermäßige Bindung von Ressourcen vermeiden und das Risiko verringern.





Das Metaverse ist in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielversprechend. Und "stabile" Kryptowährungen werden aller Wahrscheinlichkeit nach die Währung des Metaversums sein. Big Tech konzentriert sich auf das Metaverse-Erlebnis - und die damit verbundenen Handelsmöglichkeiten. Die Banken müssen handeln, um im Spiel zu bleiben.