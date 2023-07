Die fünf wichtigsten Herausforderungen in der Finanzbuchhaltung

Klassische Banken stehen vor großen Herausforderungen, die ein Upgrade ihrer veralteten Finanzbuchhaltung auf neue und effizientere Plattformen erfordern. Die Finanzbuchhaltung ist eine Kernfunktion, und dennoch eine der infrastrukturell am wenigsten fortgeschrittenen Funktionen in Banken. Viele Kernsysteme bei Großbanken sind selbst entwickelt. Im Laufe der Jahre wurden sie immer weiter modifiziert, so dass sie komplex und schwer zu warten sind.

Wir haben die Situation analysiert und sind auf 5 wesentliche Herausforderungen für Finanzbuchhaltungssysteme gestoßen.

1. Komplexe Abstimmungsprozesse

Die Kontenabstimmung ist einer der wichtigsten Prozesse in der Finanzbuchhaltung. Viele interne und alte Systeme machen Abstimmungsprozesse komplex und mühsam.

2. Enorme Zeitverluste aufgrund von Batch-Zyklen

Durch den Einsatz von Batch-Zyklen über Nacht müssen Banken bis zum nächsten Tag warten, um die Ergebnisse ihrer Aktionen zu überprüfen.

3. Manuelle und langwierige Prozesse zur Überprüfung der Datenintegrität

Sowohl manuelle als auch automatisierte Verfahren, die Datenintegrität überprüfen und nachweisen sind zeitaufwendig.

4. Skalierbarkeit der technischen Systeme

Die wachsenden Datenmengen stellen Banken vor die Herausforderung der Skalierbarkeit der Systeme. Der Vorgang ist budgetintensiv und schränkt Prozessverbesserungen und Automatisierung ein.

5. Sich verändernde Vorschriften

Seit der Finanzkrise 2008 stehen Banken unter dem ständigen Druck, die immer strengeren Vorschriften einzuhalten. Die derzeitige Infrastruktur ist hierfür nicht gemacht. Die Folgen können finanzielle Verluste, aufsichtsrechtliche Sanktionen, Verlust des Kundenvertrauens und Schädigung des Rufs sein.

Wie entgegnet man diesen neuen Herausforderungen?

Um diese Risiken zu minimieren, bieten wir eine Lösung an: Quantum Ledger Database (QLDB) ist eine Datenbank, die von AWS speziell für die Aufzeichnung oder Buchhaltung eingeführt wurde. Auf die Vorteile von QLDB für die Finanzbuchhaltung gehen wir in unserem Whitepaper genauer ein. Datentransparenz und automatische Skalierung sind nur zwei wichtige Vorteile des Systems für Banken.

Was kommt also als Nächstes?

Es ist an der Zeit, dass die großen klassischen Banken ihre veralteten Systeme auf neue und effizientere Plattformen umstellen. Durch die Umstellung auf neue Technologien können sie Personalressourcen freisetzen, die sich dann auf komplexere Transaktionen und Prozesse konzentrieren können. Digitalere Banken, die bereits mit fortschrittlicher Technologie arbeiten, bieten schon heute schnelleren Kundenservice. Klassische Banken dürfen ihren Vorteil, den sie durch physische Präsenz und ihren treuen Kundenstamm haben, nicht verspielen und müssen jetzt in neue Technologien investieren.

Das ganze Whitepaper zum Thema finden Sie hier.