Weltweit Rechtsvorschriften zur Eindämmung von Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferketten

Von Konsumgütern über Mode bis hin zu "Big Food" - viele bekannte globale Marken stehen plötzlich im Rampenlicht für etwas, mit dem kein Wirtschaftsführer in Verbindung gebracht werden möchte: Menschenrechtsverletzungen. In vielen Fällen stehen diese Skandale in direktem Zusammenhang mit der Lieferkette des Unternehmens: unethische Einkaufspraktiken, Zwangsarbeit, überlange Arbeitszeiten, niedrige Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, geschlechtsspezifische und ethnische Diskriminierung, sexueller Missbrauch und mehr.

Es ist nicht verwunderlich, dass immer mehr Unternehmen die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette als ein Instrument des Risikomanagements anerkennen, um das Risiko dieser Verstöße anzugehen und zu mindern. Und mit dem Inkrafttreten des deutschen Lieferkettengesetzes am 1. Januar 2023 wird dies noch wichtiger. Dieser wichtige Rechtsakt verpflichtet Unternehmen dazu, Risiken im Zusammenhang mit einer Reihe von Menschenrechtsfragen wie Zwangsarbeit, Kinderarbeit und moderner Sklaverei zu ermitteln, zu überwachen, zu beseitigen und darüber zu berichten.

Aber dies ist nicht nur ein Problem für deutsche Unternehmen. Das deutsche Lieferkettengesetz ist ein Vorbote dessen, was kommen wird, wenn der Rest der Welt beginnt, Gesetze zum Schutz der Menschenrechte von Arbeitnehmern zu verabschieden - mit regionalen und globalen Auswirkungen. Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Richtlinie zur Sorgfaltspflicht wird voraussichtlich 2024 in Kraft treten und bahnbrechende Auswirkungen auf globale Lieferketten haben. Einigen Schätzungen zufolge werden in den nächsten drei Jahren mehr als 50.000 Unternehmen in ganz Europa der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette unterliegen (Assent, 2022).

Nur wenige sind auf die Sorgfaltspflicht entlang der Lieferketten vorbereitet

Weltweit stehen alle Unternehmen vor denselben allgemeinen Herausforderungen, wenn sie sich mit der Einhaltung von Vorschriften und der Bereitschaft zur Einhaltung von Vorschriften in der Lieferkette befassen, unabhängig von ihrer Branche oder Region. Nach Angaben des Business and Human Rights Resource Center haben jedoch nur 22 % der deutschen Unternehmen gezeigt, dass sie die Anforderungen des Lieferkettengesetzes angemessen erfüllen können.

Ein kürzlich veröffentlichtes Briefing von KnowtheChain, das globale Lieferketten überwacht und bewertet, zeigt außerdem, dass die weltweit größten Unternehmen in den risikoreichsten Branchen - Informations- und Kommunikationstechnologie, Lebensmittel und Getränke, Bekleidung und Schuhe - nicht auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen vorbereitet sind. Ein Beispiel:

50 % legen keine Risikobewertungen zu Menschenrechten offen





66 % legen die in ihren Lieferketten festgestellten Risiken der Zwangsarbeit nicht offen





83 % legen keine Abhilfemaßnahmen für Fälle von Zwangsarbeit in ihrer Lieferkette offen.

Die Herausforderungen, mit denen viele Unternehmen konfrontiert sind, hängen mit der Komplexität der Datenerfassung und -verwaltung in ihren globalen Lieferketten zusammen, von denen sich viele über mehrere Märkte und Gesetzgebungen erstrecken, eine hohe Volatilität der Lieferanten aufweisen und unsichtbare Unterlieferanten einschließen. Auch der Grad der erforderlichen Sorgfaltspflicht variiert, wobei Hochrisikoprofile ein Follow-up rechtfertigen. Baumwolle aus Xinjiang zum Beispiel hat ein anderes Risikoprofil als Stahl aus Norwegen. Daher müssen Unternehmen sorgfältig abwägen, welche Kennzahlen auf Risiken hinweisen, die für den jeweiligen Sektor, die Geografie, den Betrieb und die Transaktion spezifisch sind.

Der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette einen Schritt voraus

Auch wenn sich die Menschenrechts- und Sorgfaltspflichten im Detail unterscheiden, müssen sie in Bezug auf dieselben vier kritischen Schritte des Risikomanagements harmonisiert werden: Identifizierung von Risiken für Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette, Überwachung dieser Risiken, Abhilfe bei festgestellten Verstößen und Transparenz gegenüber den Stakeholdern.

Zu diesem Zweck sind hier vier einfache Schritte aufgeführt, die jedes Unternehmen unternehmen kann, um einen soliden Prozess der Sorgfaltspflicht bei Menschenrechtsverletzungen einzuführen:

Analysieren Sie den aktuellen Risikobewertungsprozess. Versuchen Sie, bei der Überprüfung von Lieferanten die folgenden Fragen zu beantworten: Beinhaltet es eine menschenrechtliche Sorgfaltsprüfung? Wie lange dauert eine Prüfung? Welches sind die einzelnen Schritte? Wer ist dafür verantwortlich? Welche Daten werden gesammelt, und wie viel davon ist strukturiert? Wo liegen die Schwachstellen und Fehlerquellen? Wie viel Aufwand ist nötig?



Verstehen Sie die Frühindikatoren für Risiken in dem Sektor und den Regionen, in denen Sie tätig sind. Die Risiken sind in jedem Sektor anders, und die Lieferanten werden Sie nicht unverblümt über Verstöße informieren. Stattdessen müssen die Unternehmen die Bedingungen verstehen, die zu einer hohen Wahrscheinlichkeit von Menschenrechtsverletzungen führen. Die OECD und andere Nicht­regierungs­organi­sa­tio­nen stellen Übersichtskarten zur Verfügung, auf denen risikoreiche Gebiete und Produkte verzeichnet sind. Anhand dieser Karten können Sie Prioritäten setzen, wo Ihre Bemühungen die größten Auswirkungen haben werden.



Diese Organisationen stellen auch Referenzfragebögen zur Verfügung, mit deren Hilfe Indikatoren für Menschenrechtsverletzungen ermittelt werden können, die ein hohes Risiko bergen. Anhand dieser Informationen können Unternehmen eine einheitliche Datenstruktur aufbauen, die für die Automatisierung des Prozesses grundlegend ist.



Das Problem bei Freitextfragebögen besteht darin, dass einige Antworten, z. B. wie viele Migranten Sie beschäftigen, in verschiedenen Formaten zurückkommen können, z. B. als Prozentsatz, als Verhältnis oder als Gesamtzahl. Es ist ein gewaltiger Aufwand, all diese Daten zu konsolidieren und nutzbar zu machen. Die Formulierung einer einheitlichen Datenstruktur ist der erste Schritt zur Lösung dieses Problems.



Ermitteln Sie Marken, Zertifizierungen oder Branchenverbände, die Ihnen helfen können. Die Verringerung von Menschen­rechts­ver­let­zungen ist eine gemeinschaftliche Anstrengung. Unternehmen sollten mit Gleichgesinnten zusammenarbeiten, um gute Akteure auf die Whitelist und schlechte auf die Blacklist zu setzen.



Suchen Sie nach Marken, Registern und Datenbanken, die zur Validierung der gesuchten Informationen verwendet werden können. Wirtschaftsprüfungsunternehmen bieten globale Netzwerke von Inspektoren an, die bei der Validierung von Antworten und der Untersuchung von Unternehmen mit hohem Risiko helfen können. Suchen Sie nach Zertifizierungen, die Sie nutzen können, um kostspielige Audits zu vermeiden.



Automatisieren Sie den Prozess. Automatisierung ist die einzige Möglichkeit, mit dynamischen Lieferketten Schritt zu halten. Nutzen Sie bestehende Systeme zur Lieferantenüberprüfung und -kontrolle, um das direkte Lieferanten-Screening zu automatisieren. Diese Systeme können so erweitert werden, dass sie alle Ebenen von Lieferanten einbeziehen. Auf diese Weise erhalten Unternehmen einen Rahmen für die reibungslose Erfassung relevanter Daten und die Automatisierung der Erstbewertung und des anschließenden Überwachungsprozesses.

Ein Rezept für den Erfolg

Die Due-Diligence-Prüfung der Lieferkette ist ein fortlaufender Prozess, der sich je nach Region, Branche und Unternehmensgröße unterscheidet. Je nach Branche können Zertifizierungsstellen, Zertifikate oder verwaltete Whitelists zur Verfügung stehen, deren Gültigkeit es zu verfolgen gilt.

In anderen Fällen muss das Unternehmen möglicherweise selbst Audits durchführen oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Validierung der gesammelten Informationen beauftragen. Auch Lieferketten sind dynamisch - Partnerschaften können ad hoc oder dauerhaft sein.

Doch wenn Unternehmen jetzt Maßnahmen ergreifen, können sie den Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette, die in den kommenden Monaten und Jahren unweigerlich auf sie zukommen werden, einen Schritt voraus sein.