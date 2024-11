Basis: 200 führende Wirtschaftsvertreter in DACH

Obwohl viele Unternehmen in DACH befürchten, dass sie mit der Einführung von Generative AI nicht schnell genug vorankommen, ist die Flexibilität ihrer Betriebsmodelle ein Faktor, der sie nicht aufhält. DACH-Unternehmen sind der Meinung, dass die Flexibilität ihrer Betriebsstrukturen es ihnen ermöglichen wird, sich schnell an veränderte Marktbedingungen für Generative AI anzupassen und innovative Lösungen relativ einfach in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren.



Diese Behauptung wird durch die Fortschritte gestützt, die viele Unternehmen in einer Reihe von Anwendungsfällen (von Pilotprojekten bis hin zur Produktion) verzeichnen. Laut unserer Studie machen 78 % Fortschritte bei der Erschließung neuer Einnahmequellen mit der Technologie, während 77 % planen, die Technologie zum Schreiben und Testen von Code zu nutzen.

Die Output-Qualität bestehender Lösungen für Generative AI ist ein weiterer Faktor, der die Akzeptanz bei Unternehmen in der DACH-Region beschleunigt. In vielerlei Hinsicht hat ChatGPT von OpenAI die Phantasie von Unternehmen und Privatpersonen aufgrund der Schnelligkeit und Qualität seiner Antworten beflügelt - wenn auch mit einem holprigen Start und mehreren öffentlichkeitswirksamen Patzern. Da sich diese Leistung im letzten Jahr jedoch verbessert hat, ist auch die Begeisterung der Unternehmen für Generative AI gestiegen. Tatsächlich arbeiten 72 % der Befragten in der DACH-Region daran, die Technologie zu nutzen, um direkt mit Kunden in Kontakt zu treten.

Unternehmen in der DACH-Region sind gleichermaßen optimistisch, was die Eignung ihrer Daten als Grundlage für Lösungen mit Generative AI betrifft. Auf die Frage nach dem aktuellen Stand ihrer technologischen Infrastruktur gaben 52 % der Unternehmen an, dass die Qualität und Bereinigung ihrer Daten in einem guten bis ausgezeichneten Zustand ist, um Strategien für Generative AI zu unterstützen.

Gleichzeitig sind Unternehmen zwar zuversichtlich, was die Eignung ihrer Daten angeht, doch es gibt noch andere Herausforderungen im Zusammenhang mit Daten. Unternehmen in der DACH-Region haben zum Beispiel weniger Vertrauen in die Zugänglichkeit und Sicherheit ihrer Daten. Dies ist zum Teil auf die Abhängigkeit von veralteten Technologieanwendungen zurückzuführen, die den unternehmensweiten Datenaustausch und die Gewinnung präziser, zeitnaher Erkenntnisse behindern.

Angesichts der oben erwähnten geplanten Investitionen und des prognostizierten Wachstums auf den Märkten für Gen AI in der DACH-Region ist es vielleicht nicht überraschend, dass Wirtschaftsführer von einer erheblichen Steigerung der Marktnachfrage nach dem Einsatz dieser Technologie ausgehen.

Führende Unternehmen in der Region sind auch optimistisch, was die Verfügbarkeit von Rechenleistung angeht. Die DACH-Region verfügt über ein reiches Ökosystem aus Hyperscalern, regionalen Anbietern von Infrastruktur und Start-ups. Microsoft hat beispielsweise 3,2 Milliarden Euro in seine deutschen Rechenzentren investiert, um die dortigen KI- und Cloud-Kapazitäten zu verdoppeln.

Natürlich gibt es viele Anwendungsfälle und Strategien für den Einsatz von Generative AI. Wie bereits erwähnt, konzentrieren sich Unternehmen in der DACH-Region in erster Linie darauf, zumindest in den nächsten zwei Jahren mit Generative AI Produktivitätssteigerungen zu erzielen. Ein Blick auf die Faktoren, die den Erfolg ihrer Geschäftsmodelle ausmachen, wirft jedoch ein neues Licht auf die Produktivität, wie sie in der Vergangenheit gesehen wurde.

Traditionell setzten Unternehmen Produktivitätssteigerungen durch Automatisierung mit Kostensenkungen gleich: Senkung der Produktionskosten durch Verringerung der Zahl der Mitarbeiter, die für die Erledigung der gleichen Arbeitsmenge benötigt werden.

Während die Automatisierung durch Generative AI wahrscheinlich zu einem gewissen Rückgang der Mitarbeiterzahl führen wird, ist dies nicht mehr das letztendliche Ziel. Stattdessen sehen wir eine Verlagerung der Produktivitätsgewinne in Richtung der Finanzierung von Projekten, die den Umsatz steigern oder zu völlig neuen Einnahmequellen führen, was sich in den Kennzahlen widerspiegelt, die die Befragten für ihre Geschäftsentscheidungen verwenden werden.

Mindestens 50 % der befragten DACH-Unternehmen geben an, dass die Steigerung des Umsatzes und die Erschließung neuer Einnahmequellen die wichtigsten Kriterien sind, um Ausgaben für generative KI zu rechtfertigen (siehe Abbildung 5). Umgekehrt wurden Kennzahlen wie Kosteneinsparungen, Markteinführungszeit und Produktivität von 34 % oder weniger der Befragten genannt. Mit anderen Worten: Das Konzept der Produktivität beschränkt sich nicht mehr auf Kostensenkungen - die Unternehmen scheinen Produktivitätsgewinne in Wachstumsinitiativen umzuleiten.

Einnahmen sind eine der wichtigsten Kennzahlen zur Rechtfertigung von Einsatzmöglichkeiten für Generative AI

