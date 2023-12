Neue Berichterstattungsrichtlinien setzen hohe Anforderungen an Ihr Unternehmen

Die Zeit von Lippenbekenntnissen und Greenwashing ist bald vorbei. Das bedeutet: Die Daten für das ESG Reporting sollten 'in shape' sein. Wer den Ton angeben möchte, muss datenbasierte Ergebnisse liefern und relevante Verbesserungen vornehmen und dokumentieren.

Die europäischen Richtlinien werden verschärft. Die bisher vom Gesetzgeber vorgeschriebenen ESG Berichterstattungsrichtlinien waren nur ein Vorgeplänkel. Die Erwartungen und Anforderungen an die ESG-Aktivitäten und die Berichterstattung von Unternehmen steigen rapide an. Mit der neuen Berichterstattungsrichtlinie CSRD ändert sich der Standard, statt bisher 11.700 werden in Zukunft etwa 50.000 EU-Unternehmen über ihre Klima- und Umweltauswirkungen berichten müssen. Ist Ihr Unternehmen darauf vorbereitet?

Viele große Unternehmen in Central Europe berichten bereits seit mehreren Jahren über einen zunehmend digitalen Ansatz. Die nordischen Länder führen das Ranking an, Deutschland und Frankreich liegen auf Platz 16 und 17 im Vergleich zu UK Platz 26, laut dem ESG-Index 2021, der 176 Länder vergleicht.

In Kürze wird die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) die Messlatte höher legen. Die von der Europäischen Kommission im November 2022 verabschiedete CSRD wird die Richtlinie über die nichtfinanzielle Berichterstattung (NFRD) ersetzen und darauf aufbauen.

Sie wird voraussichtlich bis Januar 2024 umgesetzt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die CSRD die Zahl der Unternehmen, die sie einhalten müssen, erweitern und für fast 50.000 Unternehmen in der EU zur Norm werden, verglichen mit etwa 11.700 Unternehmen, die unter die derzeitigen Vorschriften fallen.

Was sind die neuen CSRD-Anforderungen?

Mit den neuen CSRD-Anforderungen geht die EU das Problem der Qualitätsberichterstattung an, indem sie einen gemeinsamen Berichtsrahmen schafft, der das Benchmarking von Unternehmen verbessert. Die zuverlässigeren Informationen können wiederum von Investoren und anderen Interessengruppen genutzt werden, um Investitionen in nachhaltigere Technologien und Unternehmen zu lenken.

Alles in allem erweitert die CSRD den Anwendungsbereich und die Berichterstattungsanforderungen des bereits bestehenden Rechtsrahmens NFRD. Sie führt detailliertere Anforderungen an die Berichterstattung über die Auswirkungen der Unternehmen auf die Umwelt, die Menschenrechte und die Sozialstandards ein, die auf gemeinsamen Kriterien im Einklang mit den Klimazielen der EU basieren.

Unter anderem werden mit der CSRD zusätzliche Anforderungen an die Nachhaltigkeitsrisiken (einschließlich des Klimawandels), die sich auf das Unternehmen auswirken, sowie an die Auswirkungen des Unternehmens auf die Gesellschaft und die Umwelt (das Konzept der doppelten Wesentlichkeit) eingeführt. Außerdem werden mehr zukunftsorientierte Informationen verlangt, einschließlich Zielvorgaben und Fortschritte.

Jedes Unternehmen, das sich verpflichtet eine besser Zukunft für alle zu gestalten, wird daran gemessen werden, welche Handlungen zu welchen Ergebnissen führen. Die offizielle Webseite der Europäischen Union hat erste Kooperationsplattformen ins Leben gerufen: European Climate Pact und das New European Bauhaus. Organisationen und Communitys nutzen diese Plattformen, um die Umsetzung ihrer ESG Parameter zu präsentieren und Anregungen für andere zu geben.

Genaue Daten sind das A und O

Was sind die Folgen für die Unternehmen? Die neue Richtlinie wird für berichterstattende Unternehmen eine Herausforderung darstellen, da die Datenerfassung und -prüfung ein mühsamer Prozess ist, der Zeit und Ressourcen erfordert. Die CSRD verlangt, dass Nachhaltigkeitsdaten in einem standardisierten digitalen Format eingereicht werden und dass die Daten ein digitales Etikett" enthalten, damit sie zu Transparenz- und Vergleichszwecken in die europäische Single-Access-Point-Datenbank eingespeist werden können.

Painpoints, die wir aufzeigen und angehen

Qualitativ hochwertige Daten sind das Herzstück der Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber viele Unternehmen tun sich schwer damit, überhaupt verlässliche Daten aus funktionsübergreifenden Einheiten zu gewinnen. An dieser Stelle kann Cognizant helfen. Indem wir das Nachhaltigkeitsdatenmanagement vorantreiben, helfen wir Unternehmen, einen effektiven und effizienten Berichterstattungsprozess aufzubauen. Es geht darum, die Qualität der gemeldeten Daten mit Hilfe integrierter Datenstrategien zu automatisieren und zu verbessern, die Berichterstattung mit Hilfe von Cloud-Datengrundlagen für ESG-Informationsökosysteme proaktiver zu gestalten und mit Hilfe von Plattformen für die gemeinsame Nutzung von Daten eine nahtlose Konnektivität und einen nahtlosen Datenaustausch zwischen den Beteiligten zu schaffen.

Wenn Ihr Unternehmen zu denen gehört, die die Nachhaltigkeitsberichterstattung, CSRD, einzuhalten haben, drängt die Zeit, in der sie proaktiv und effizient starten können. Wir empfehle Ihnen, mit der Lektüre von How to overcome the top three challenges of sustainability reporting zu beginnen. Besuchen Sie auch unsere Webseite für Nachhaltigkeitsdienstleistungen.